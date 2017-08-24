Жильцы элитного ЖК в Алматы могут остаться без электроэнергии
24 августа 2017, 13:13
Как выяснилось, управляющая компания не перечисляет деньги на счет ТОО "АлматыЭнергоСбыт".
Как рассказали Sputnik Казахстан жильцы ЖК "Тенгиз Тауэрс", они исправно оплачивают за потребленную электроэнергию, но оказалось, что управляющая жилым комплексом компания "Тенгиз сервис" не перечисляет эти деньги в "АлматыЭнергоСбыт", на что последние в свою очередь требуют погасить образовавшуюся задолженность — около шести миллионов тенге.
Сейчас жильцы дома создали потребительский кооператив, чтобы отказаться от услуг сервисной компании и даже ходили на прием к замакима города Ерлану Аукенову, но представители управляющей компании "Тенгиз Сервис" не пришли на встречу.
В данный момент жильцы намерены судиться с управляющей компанией, так как считают, что те средства, которые они оплачивают за содержание домов, компания не использует по назначению, а направляет на строительство последней башни.
Между тем, как подтвердили Sputnik Казахстан в ТОО "АлматыЭнергоСбыт", между ними и управляющей компанией ТОО "Тенгиз Сервис" заключен договор на электроснабжение ЖК.
На первое августа задолженность в оплате за потребленную электроэнергию по вышеуказанному договору составляет 6 миллионов 672 тысячи 094,44 тенге.
"В связи с имеющейся задолженностью и отсутствием оплаты за потребленную электроэнергию ТОО "АлматыЭнергоСбыт" вынуждено было подать заявку в управляющую компанию на прекращение подачи электроэнергии, но только на общедомовые нужды", — рассказали в энергокомпании.
Физическим потребителям, имеющим индивидуальные лицевые счета для оплаты за электроэнергию, подача электроэнергии не прекращалась, подчеркивают в энергокомпании.
Жилой комплекс "Тенгиз Тауэрс" расположен на улице Сатпаева в Бостандыкском районе Алматы. По плану жилой комплекс будет состоять из шести 19-этажных башен. В настоящий момент построены пять башен, шестая находится в стадии строительства.
Фото с сайта krisha.kz
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