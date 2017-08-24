Жильцы элитного ЖК в Алматы могут остаться без электроэнергии

Сейчас жильцы дома создали потребительский кооператив, чтобы отказаться от услуг сервисной компании и даже ходили на прием к замакима города Ерлану Аукенову, но представители управляющей компании "Тенгиз Сервис" не пришли на встречу.





В данный момент жильцы намерены судиться с управляющей компанией, так как считают, что те средства, которые они оплачивают за содержание домов, компания не использует по назначению, а направляет на строительство последней башни.





Между тем, как подтвердили Sputnik Казахстан в ТОО "АлматыЭнергоСбыт", между ними и управляющей компанией ТОО "Тенгиз Сервис" заключен договор на электроснабжение ЖК.





На первое августа задолженность в оплате за потребленную электроэнергию по вышеуказанному договору составляет 6 миллионов 672 тысячи 094,44 тенге.



