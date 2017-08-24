«Социальное страхование - система социальной справедливости»

Сауле Дюсенова, президент АО «Государственный фонд

социального страхования»

Число участников системы обязательного социального страхования в Казахстане достигло 6,6 млн человек.

В череде событий

Можно долго рассуждать о том, как непредсказуема жизнь, и великие мыслители оставили нам множество мудрых изречений на эту тему. Мы живем в череде событий, важных и незаметных, запланированных и случайных, радостных, а то и трагичных. И в тяжелой ситуации нам необходима поддержка, на которую можно рассчитывать.

Обеспечить и гарантировать такую поддержку, в том числе со стороны государства, призвана система социальной защиты. В Казахстане она представлена в виде трех уровней. Первый, базовый, охватывает всех без исключения граждан страны, независимо от того, работают ли они, выходят на пенсию или пока посещают детский сад. К первому уровню соцзащиты относятся, например, базовые пенсии по достижению установленного возраста, государственные пособия по инвалидности или по потере кормильца. Размеры базовых выплат не зависят от заработной платы получателя.

На втором, дополнительном, уровне действуют уже другие правила. На размер выплат здесь влияют доходы, с которых уплачиваются обязательные пенсионные взносы и социальные отчисления. То есть второй уровень охватывает работающих граждан. Он представлен солидарной и накопительной пенсионной системой и обязательным социальным страхованием.

Третий уровень - добровольный, он включает в себя любые выплаты, которые гражданин формирует по своему усмотрению. Например, в этот уровень входят пенсионные выплаты за счет добровольных взносов, добровольное страхование от несчастных случаев и другие подобные формы социальной защиты.

На втором уровне работает система обязательного социального страхования. В Казахстане она существует с 2005 года. Прошедшие годы и накопленный опыт позволяют говорить о том, что система обязательного социального страхования подтвердила свою необходимость, осуществляя участникам системы обязательного социального страхования социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в определенных случаях. К примеру, многим знакома ситуация, когда из-за кризисных явлений в экономике на предприятиях значительно сокращается штат работников или компания закрывается, а сотрудники остаются без работы. В случае такой потери дохода человеку крайне сложно справиться в одиночку. И тогда надежной поддержкой становятся социальные выплаты из ГФСС, которые компенсируют часть потерянного дохода. Здесь также важно отметить, что социальные выплаты из ГФСС дополняют государственные пособия из бюджета, такие как пособие по инвалидности или потере кормильца.

Итак, на выплаты из ГФСС могут рассчитывать только те, кто имеет официальный стаж работы и за кого работодатель производил социальные отчисления в ГФСС. Поэтом и размер выплаты напрямую зависит от доходов, с которых уплачивались отчисления, а также от продолжительности их уплаты.

При этом самостоятельно занятые лица тоже не остаются без социального страхования. Относящиеся к этой категории индивидуальные предприниматели, адвокаты, частные нотариусы, частные судебные исполнители, профессиональные медиаторы самостоятельно производят социальные отчисления в ГФСС, и при наступлении социального риска также могут рассчитывать на выплаты из ГФСС.

Поддержка ГФСС распространяется и на иностранных граждан, постоянно живущих и работающих в Казахстане, поскольку и за них работодатели должны уплачивать социальные отчисления, ведь и у иностранных работников могут возникнуть социальные риски, требующие дополнительной поддержки.

Исключение составляют лица пенсионного возраста - мужчины, достигшие 63 лет, и женщины, которым исполнилось 58 лет. За них социальные отчисления в ГФСС не уплачиваются.

Шесть социальных рисков

Социальные выплаты из ГФСС получают участники системы обязательного социального страхования в случаях, оговоренных законодательно. Во-первых, это случаи утраты трудоспособности, и здесь выплата будет зависеть от степени утраты общей трудоспособности, которая устанавливается путем проведения медико-социальной экспертизы. Важно отметить, что выплата из ГФСС в таких случаях производится независимо от того, прекратил ли получатель социальной выплаты работать или продолжает получать доход.

Другая тяжелая жизненная ситуация - это когда семья остается без кормильца. В этом случае все члены семьи, бывшие на иждивении, получают ежемесячные социальные выплаты из ГФСС. Такое же право имеют члены семьи кормильца, признанного судом безвестно отсутствующим или объявленного умершим.

Выплаты из ГФСС получают также граждане, потерявшие работу. Но здесь нужно учесть важную деталь: при потере работы необходимо сначала зарегистрироваться в качестве безработного. Только после этого может быть назначена социальная выплата, возмещающая часть потерянного дохода на то время, пока человек ищет работу.

Кроме того, получатели социальных выплат из ГФСС - женщины, ожидающие рождения ребенка (находящиеся в декретном отпуске), при этом в случае осложненных родов выплата увеличивается; лица, усыновившие (удочерившие) новорожденного ребенка (детей); а так же родители, которые ухаживают за ребенком до года (находящиеся в отпуске по уходу за ребенком), в этом случае размер выплат составляет до 40% утраченного дохода.

Таким образом, существует шесть социальных рисков, которые перечислены. Если представить систему выплат в деталях, то каждый из шести случаев имеет свои особенности.

Так, при утрате трудоспособности социальная выплата назначается на весь период ее утраты. При этом важное значение имеет установленная экспертами степень утраты общей трудоспособности.

Если говорить о социальной выплате на случай потери кормильца, то она выплачивается детям умершего родителя до достижения ими совершеннолетия. Но если дети - студенты, что учатся по очной форме обучения, то они будут получать социальные выплаты из ГФСС до 23-летнего возраста.

Социальные выплаты на случай потери работы так же имеют свои особенности. Срок получения этого вида выплат - от одного до четырех месяцев, он зависит от стажа участия работника в системе обязательного социального страхования. В прошлом году срок выплат был увеличен до шести месяцев в случаях увольнения по сокращению штатов, ликвидации организации или снижения объемов производства, и это продление срока распространено только на работников, имеющих стаж участия в системе обязательного социального страхования 36 и более месяцев. Но социальные выплаты могут быть прекращены в случае, если человека снимают с учета в качестве безработного.

Через систему поддержки материнства и детства создаются благоприятные условия для повышения рождаемости и улучшения положения семей с детьми. Более 93% всех выплат из ГФСС - это поддержка женщин, выходящих в декретный отпуск и отпуск по у ход у за ребенком до одного года.

Социальная выплата на случай потери дохода в связи с беременностью и родами из ГФСС выплачивается единовременно и обеспечивает все дни декретного отпуска, в котором находится женщина. При усыновлении (удочерении) новорожденного ребенка (детей), человек также получает все положенные выплаты из ГФСС, связанные с декретным отпуском и отпуском по уходу за ребенком. Нужно помнить, что помимо дополнительной поддержки из ГФСС и работающие, и неработающие родители при появлении на свет малыша получают за счет бюджетных средств единовременное государственное пособие на рождение ребенка.

Следует также отдельно остановиться на факторах, регламентирующих право на получение социальных выплат из ГФСС и их объем. В первую очередь размер социальной выплаты напрямую зависит от суммы поступивших ежемесячных социальных отчислений и стажа участия в системе обязательного социального страхования конкретного человека. Большое значение имеет своевременная и полная уплата социальных отчислений в ГФСС. Поэтому каждому работнику необходимо постоянно контролировать социальные отчисления, которые уплачены за него, и требовать от работодателя своевременного и полного их предоставления.

Нужно также помнить, что на социальные выплаты из ГФСС могут рассчитывать только те, кто до наступления страхового случая официально трудился и за них должны уплачиваться социальные отчисления в ГФСС.

И в связи с этим должна отметить, что в стране обеспечивается широчайший спектр государственной поддержки для трудоустройства граждан. В рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства производится обучение в первую очередь молодежи востребованным на рынке труда специальностям, обучение основам предпринимательства и компьютерной грамотности. Организуются молодежная практика, социальные рабочие места, общественные работы, предоставляются возможности микрокредитования для желающих заняться предпринимательством.

Экономическая основа социальной поддержки

Говоря о том, как формируются резервы ГФСС, необходимо подчеркнуть, что социальные отчисления не удерживаются из заработной платы работника, они уплачиваются за счет средств работодателя. То есть работник не тратит собственные средства. Система построена так, что работодатель обязан страховать своих работников от социальных рисков.

Ставка социальных отчислений составляет 5% от дохода. Если обратиться к цифрам, то, по данным на первое июля текущего года, социальные отчисления уплачивались за 6,6 млн человек. Для сравнения, в 2005 году, когда система обязательного социального страхования делала свои первые шаги, социальные отчисления уплачивались за 4,1 млн человек.

Социальные отчисления расходуются строго по целевому назначению: на социальные вы-

платы на случаи утраты трудоспособности, потери кормильца, потери работы, по беременности и родам или в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), а также в связи с уходом за ребенком до одного года.

С начала введения в Казахстане системы обязательного социального страхования (2005 год) более 3,5 млн человек получили социальные выплаты из ГФСС на общую сумму более 825 млрд тенге.

Как финансовый институт, существующий в условиях рынка, ГФСС не должен быть статичным, он развивается и обеспечивает сохранность социальных отчислений путем их размещения в ценные бумаги Национальным банком РК при помощи различных финансовых инструментов, определенных Правительством РК. На первое июля 2017 года активы ГФСС инвестированы в государственные ценные бумаги с минимальным кредитным риском, из них 62% составляют казначейские облигации Министерства финансов, 27% - краткосрочные ноты Национального банка Республики Казахстан, 10% - депозиты Национального банка Республики Казахстан и операции обратного РЕПО.

В целях поддержки покупательской способности социальных выплат также нужно отметить, что с учетом изменений макроэкономических параметров, в том числе инфляции, за счет активов ГФСС каждый год повышаются размеры выплат по утрате трудоспособности и потере кормильца. В текущем году с первого января произведено повышение социальных выплат из ГФСС на 7%.

Куда обратиться?

Это один из наиболее частых вопросов от граждан, желающих получить поддержку от ГФСС. Для получения социальных выплат необходимо обратиться с заявлением в отделения Государственной корпорации «Правительство для граждан» по месту жительства. При этом для удобства обслуживания населения предусмотрена возможность одновременно подать сразу два заявления: на назначение государственного пособия за счет бюджетных средств и назначение социальной выплаты из ГФСС по таким выплатам, как утрата трудоспособности и потеря кормильца. А подавая документы на получение единовременного пособия из бюджета на рождение ребенка, можно сразу же сдать док у менты на социальные выплаты из ГФСС по уходу за ребенком до одного года.

За назначением социальной выплаты по беременности и родам необходимо обратиться в отделение Госкорпорации после получения больничного листа по беременности и родам.

Над усовершенствованием системы оказания услуг и созданием условий быстрого и комфортного оформления всех необходимых документов проводится

постоянная планомерная работа. Например, в тот момент, когда человек обращается в отделение медико-социальной экспертизы за установлением степени утраты трудоспособности, одновременно он может написать несколько заявлений: на назначение государственного пособия по инвалидности, специального государственного пособия за счет средств государственного бюджета и социальной выплаты из ГФСС. Так отпадает необходимость обходить несколько офисов различных социальных служб.

Человек, потерявший работу, при обращении в отделение Центра занятости населения за регистрацией в качестве безработного может там же написать заявление на назначение социальной выплаты на случай потери работы из ГФСС, обязательно приложив сведения о номере банковского счета для перечисления средств.

С развитием информационных технологий государство с каждым годом совершенствует порядок обращения за получением государственных услуг, в том числе в сфере обязательного социального страхования. Поэтому многие виды услуг можно получить через портал электронного Правительства. Предусмотрена также возможность запроса необходимых документов для назначения социальной выплаты через информационные системы государственных органов и организаций. Если уже есть сведения о регистрации в качестве безработного, то при наличии электронно-цифровой подписи можно подать заявление на назначение социальной выплаты на случай потери работы из ГФСС через веб-портал электронного Правительства. Также через веб-портал участники системы обязательного социального страхования могут оформить социальную выплату на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до одного года.

Отмечу, что внедрение именно таких дистанционных методов обслуживания граждан, когда все услуги можно получить, не выходя из дома, стало одним из главных приоритетов в совершенствовании деятельности ГФСС.

Система обязательного социального страхования стала важнейшим и необходимым элементом социально-экономических отношений современного Казахстана. Ее принципиальное отличие от других видов страхования состоит в том, что она предоставляет защиту от материальной необеспеченности и построена по принципу социальной справедливости. Социальным страхованием охвачены только люди, живущие за счет собственного труда, основным источником существования которых служит заработная плата или доход от предпринимательской деятельности. ГФСС призван поддерживать трудщееся население, и социальные отчисления - это гарантия страхования от возможных социальных рисков.