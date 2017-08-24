Последний поход: загадочная гибель казахстанцев вблизи Байкала

Привет от Дятлова

В разговорах об этой истории очень часто мелькают аналогии с другим, более известным случаем гибели туристов в горах – группы Дятлова.

Случилось это на 34 года раньше – в 1959-м, на Уральских склонах, на высоте не слишком заоблачной (чуть более тысячи метров), однако участок классифицировался как – повышенной сложности. Численность группы "дятловцев" составляла 10 человек, остался в живых – один (из-за болезни он был вынужден прервать восхождение и вернуться назад).





Тогда только спустя три с половиной недели тела лыжников стали находить в снегу, с травмами внутренних и внешних органов. На многих не было верхней одежды. Палатка была разрезана изнутри, личные вещи остались брошены. Создавалось впечатление, что туристы были сильно напуганы и в спешке покидали палатку. Официальная версия гибели – стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии. Смерть же наступила вследствие массового обморожения.





Однако по прошествии десятилетий эта история обросла множеством легенд, загадок, версий – где была виновата и стихия, и человеческий фактор, и антропогенный, и даже заграничные шпионы и таинственные пришельцы из космоса. Об этом случае была написана книга, снят фильм и ряд телепередач.





Трагедию, случившуюся 5 августа 1993 года, таким повышенным вниманием не балуют, даже на родине погибших – в Петропавловске – о ней мало кто слышал, хотя мистики в этой истории ничуть не меньше.

Были настоящей семьей…





…Тогда в стране проходила так называемая "Туриада" — массовые походы в леса и горы. В них участвовала и группа Людмилы Коровиной – 41-летней рулевой петропавловского туристического клуба "Азимут", действовавшего при педагогическом училище. В начале 90-х в Петропавловске существовало несколько групп людей, увлекавшихся и занимавшихся туризмом. Но самым ярким руководителем была и остается именно Людмила Ивановна Коровина.



