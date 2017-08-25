Снова в школу: 7 замечательных причесок, которые легко сделать на праздник 1 сентября

Косы вернулись в моду. Такая прическа уже не ограничивается двумя классическими косичками, которые, кстати, отлично смотрятся на средней длине волос. Для того, чтобы придать праздничности прическе, можно вплести в косичку ленты пастельных оттенков. Особенно актуально это для обладательниц темных и рыжих волос. Кстати, для того, чтобы такая прическа выглядела более торжественно, и юная ученица была похожа на нимфу, лучше сделать косу немного небрежной и придать объем у корней.

«Корзиночка»

Для праздничной линейки маленькой принцессе можно сделать и прическу на основе классического колоска. Но для того, чтобы коса выглядела более модно, лучше всего сплести так называемую «корзинку» (когда косичка огибает всю окружность головы). Но и это не обязательно. Вариантов подобной «корзинки» может быть очень много: можно заплести колосок волнами или «восьмеркой». Главное, чтобы хватило длинны волос. Для более торжественного вида, можно украсить косу красивыми бантами или ленточками.





«Водопад»







