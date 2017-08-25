Снова в школу: 7 замечательных причесок, которые легко сделать на праздник 1 сентября
25 августа 2017, 00:14
Помимо красивой школьной формы, нужно выбрать и соответствующую прическу.
Лето плавно подходит к своему завершению. Совсем скоро наступит один из самых важных дней для школьников – 1 сентября, начало нового учебного года. Готовясь к праздничной линейке, каждая девочка хочет выглядеть красиво, именно поэтому очень важно продумать образ юной ученицы заранее, чтобы потом не возникло непредвиденных ситуаций. Помимо красивой школьной формы, нужно выбрать и соответствующую прическу. Она должна быть очень красивой и особенной. В обзоре Novate.ru 7 самых актуальных причесок для школьниц, которые легко можно сделать на праздник 1 сентября.
Волны
Красивые волны можно сделать как на коротких волосах, так и на длинных. Такая укладка будет смотреться шикарно. Вариантов прически может быть очень много, все зависит от фантазии. Короткие волосы можно зачесать набок и зафиксировать щипцами. А длинные – уложить или крупными волнами, или накрутить лишь кончики. В любом случае кудри смотрятся всегда торжественно.
Хвост
Хвост – одна из самых простых причесок, которую можно сделать на первое сентября. Но это не значит, что гладкий конский хвост должен быть скучным: его можно аккуратно перевязать цветной ленточкой, или даже сбрызнуть блестящим лаком. Также отлично будут смотреться два низких хвоста, украшенные цветными резинками.
«Рыбий хвост»
Прическа «рыбий хвост» выглядит очень красиво и для 1 сентября она подойдет идеально. Сначала нужно собрать все волосы и разделить их на три части и из каждой сплести рыбий хвост. Затем из этих хвостиков нужно сплести обычную косу, которую в конце следует закрепить красивым бантом или обычной резинкой.
Французская коса
Косы вернулись в моду. Такая прическа уже не ограничивается двумя классическими косичками, которые, кстати, отлично смотрятся на средней длине волос. Для того, чтобы придать праздничности прическе, можно вплести в косичку ленты пастельных оттенков. Особенно актуально это для обладательниц темных и рыжих волос. Кстати, для того, чтобы такая прическа выглядела более торжественно, и юная ученица была похожа на нимфу, лучше сделать косу немного небрежной и придать объем у корней.
«Корзиночка»
Для праздничной линейки маленькой принцессе можно сделать и прическу на основе классического колоска. Но для того, чтобы коса выглядела более модно, лучше всего сплести так называемую «корзинку» (когда косичка огибает всю окружность головы). Но и это не обязательно. Вариантов подобной «корзинки» может быть очень много: можно заплести колосок волнами или «восьмеркой». Главное, чтобы хватило длинны волос. Для более торжественного вида, можно украсить косу красивыми бантами или ленточками.
«Водопад»
Для старшеклассниц обычные косички не подойдут. Девушкам, которые перешли в 8 класс и выше, нужны более женственные прически. Например, можно сделать так называемый «водопад» − коса и распущенные волосы. Для того, чтобы такая прическа смотрелась более торжественно, лучше всего завить крупные локоны. Затем от виска нужно начинать плести косу. Первый переплет нужно начать с пряди, которая располагается чуть выше лица, а затем переместить ее в середину. После этого нужно взять нижнюю прядь и тоже переместить ее в середину. Верхняя прядь должна оказаться снизу. Она больше не нужна. Вместо нее нужно отделить новую прядь и продолжать таким же образом плести косу до другого виска. В конце прическу можно закрепить бантом или маленькими незаметными резинками.
Пучок
Пучок – несомненный тренд сезона. Такая прическа одинаково хорошо смотрится как на маленьких девочках, так и на старшеклассницах. Вариантов исполнения пучка может быть много: он может быть гладким или слегка небрежным, высоким или низким. Очень смело смотрится такая прическа, если на макушке собрать часть волос и заплести их в пучок, а вторую часть оставить распущенной. Такой вариант исполнения пучка подчеркнет индивидуальный стиль ученицы.
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