Как правильно подобрать одежду и ранец для школьников

Одежда не должна стеснять движения ребенка, должна соответствовать размеру, быть приятной для тела и соответствовать погоде.

Правильно подобранная одежда и ранец имеют огромное значение для здоровья ребенка. Одним из основных требований к школьной одежде является ее удобство, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК.





Одежда не должна стеснять движения ребенка, должна соответствовать размеру, быть приятной для тела и соответствовать погоде.





«Выбор ранца для первоклассника или ученика начальной школы – один из важных вопросов, который волнует каждого родителя. Многих интересует вопрос о том, как правильно выбрать портфели в школу, чтобы не навредить здоровью ребенка. Как показывает мировая практика, большой вес школьного ранца негативно влияет на здоровье детей. Ведь правильный выбор ранца является профилактической мерой от целого ряда заболеваний, как сколиоз, остеохондроз и образования грыж», - отмечают в Минздраве.





При его выборе следует соблюдать следующие рекомендации:





- Выбирать ранец с жесткой ортопедической спинкой, который имеет специальный каркас, который должен быть жестким равномерно распределяющий вес и давление на позвоночник и для поддержания спину ребенка в прямом положении, не деформируя позвоночник;





- Лямки должны быть широкими и из приятного на ощупь материала, чтобы, не врезались в плечи ребенка от тяжести. Ручки должны регулироваться в длине, и ребенок должен носить его только на двух лямках, на спине, при этом, чтобы не давил на поясницу и шею ребенка;





- Размер и вес ранца должен соответствовать росту и возрасту ребенка. Без содержимого школьный рюкзак должен весить не более 1 килограмма. Вес школьного ранца со всем его содержимым должен составлять максимум 10-12 % от общего веса ребенка, чьи физические показатели развития соответствуют их возрасту согласно нормам, к примеру:





1-2 классы – до 1,5 кг

3-4 классы – до 2 кг

5-6 классы – до 2,5 кг

7-8 классы – до 3,5 кг

9-11 классы – до 4кг.





- При выборе также обращать внимание на такие детали как светоотражающие вставки, которые необходимы для безопасности ребенка на дороге. Водителям будет легче заметить вашего ребенка во время перехода дороги в темное время суток или плохо освещенной местности.





При приобретении школьной формы важно помнить, что в этой одежде ребенок будет проводить 5–6, а то и больше часов. Необходимо правильно подбирать размер одежды и убедится, что ребёнку в ней удобно как в сидячем положении, так и при ходьбе. Одежда не должна излишне стеснять движения ребёнка, не должна быть слишком узкой, потому что тесная юбка или брюки приведут к болям в животе, а тесные рубашки и сарафаны могут нарушить дыхание. Поэтому в первую очередь школьная форма должна обеспечить сохранение детского здоровья и двигательную активность.





Одежда, в которой ребёнок находится в образовательном учреждении длительное время, должна быть сшита из натуральных материалов, соответствующих требованиям биологической и химической безопасности согласно техническим регламентам. Рекомендуется выбирать ткани из натуральных волокон (шерсть, хлопок, лен, шелк) и вискозы, обладающие наилучшими гигиеническими свойствами, чтобы кожа у ребенка дышала, и предупредить аллергические реакции. Состав тканей должен содержать:





- верхний слой одежды не менее 35 % натурального волокна или вискозы;

- подкладка, как второй слой должна состоит из 100 % натурального волокна или вискозы;

- блузы и рубашки не менее 65 % натурального волокна или вискозы.





Также выделяют критерии, обеспечивающие безопасность и качество школьной формы: воздухопроницаемость, напряженность электростатического поля и устойчивость окраски.





При выборе цветовой гаммы следует ориентироваться на общие правила школы, где будет учиться ваш ребёнок. Также в целях соблюдения гигиенических правил необходимо подбирать несколько предметов школьной одежды для его смены в течение недели.



