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Ребенка, пропавшего накануне в Алматы, нашли мертвым в уличном туалете

25 августа 2017, 14:35

В момент пропажи ребенка в доме находились пятеро взрослых.

В пресс-службе ДВД города Алматы сообщили, что пропавший 24 августа двухлетний малыш был найден сегодня в уличном туалете во дворе собственного дома, передает Zakon.kz.

В ходе проверки одной из версий, тело ребенка было обнаружено на дне уличного туалета во дворе того же дома, где проживала семья. Он был поднят оттуда с помощью спецтехники. Глубина туалета составляет около трех метров. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти ребенка. Другие обстоятельства будут устанавливаться в ходе расследования", - сообщила официальный представитель ДВД города Салтанат Азирбек.

В момент пропажи ребенка в доме находились пятеро взрослых.
Напомним, вечером 24 августа в Центр оперативного Управления ДВД города Алматы поступило сообщение о том, что с одного из частных домов в микрорайоне «Шанырак-2» пропал малолетний ребенок. Мама ребенка пояснила, что пропажу своего сына Есімхан Аниз, 2015 года рождения, они обнаружили в 11 часов дня. По ее словам, пока все домочадцы спали, мальчик вышел из дома и ушел в неизвестном направлении.

Фото пресс-служба ДВД

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