19 мультиков, посмотрев которые ребенок захочет в школу

Лето на исходе, до начала учебного года осталось всего ничего, и многие родители с детьми начинают впадать в перманентно унылое состояние: все, свобода заканчивается. Впереди — рутина уроков и гнет домашних заданий.

Чтобы повысить настроение в последние августовские деньки будущим ученикам, а вам — вспомнить, как вы сами пробуждали мотивацию в свои ранние учебные годы, Tlum.Ru предлагает посмотреть подборку мультфильмов на тему «учиться здорово». В основном классические советские, эти короткометражки в доступной малышу форме донесут, зачем вообще нужна учеба и что бывает, если ею не заниматься.





«В стране невыученных уроков»

Товарищ Виктор Перестукин крайне попустительски отнесся к домашнему заданию, за что и поплатился, угодив в воплотившую его ошибки страну. Хищная корова, полтора землекопа — да что рассказывать, вы и так их знаете! Это один из первых советских мультиков, вспоминаемых при словосочетании «Союзмультфильм» и «учеба».









«Остров ошибок»

Еще один «попаданец» в страну собственных учебных оплошностей. Колю Сорокина доставили на специальный остров, где герой общается с нарисованными пернатыми, помесью коровы с лошадью и другими плодами неправильных решений задачек. Осторожно, после этого мультика так и тянет пририсовывать клювы и крылья к двойкам!









«Проделкин в школе»

Тут будет много про пионеров. Не забудьте объяснить ребенку, кто все эти люди и почему это было так важно. Но в целом нынешним детям здесь полезнее увидеть именно самого Проделкина, его шалости, лень, нетерпение и последующее искреннее исправление.









«На задней парте»

Мечтательный лодырь Лейкин-Бармалейкин — внешний брат-близнец Проделкина. Что он делает на задней парте, понятно — развлекается, веселится и недоумевает, почему его соседка такая умная. Мы тоже недоумеваем — что такая типичная отличница забыла на задней парте? Так или иначе, это цикл из 4-х мультиков с общей моралью: быть зазнайкой хорошо, лентяем — не особо.









«Наследство волшебника Бахрама»

— А писать ты умеешь? — Писать не пробовал. — И не пробуй!

Поучительное путешествие Маши в царство старого волшебника сегодня выгодно отличает характерный грузинский говорок Зильзиля. А еще — общая концепция умной хорошей девочки, которую случайно приняли за мальчика. Кстати, загадочное заклинание Бахрама «Бир-ике» — это всего лишь «раз-два».









«Опять двойка»

Этот мультфильм — просто два в одном. С одной стороны — наглядная история о «несправедливой» двойке по географии, закономерность которой пришлось признать герою, позагорав на Северном полюсе. С другой — чудный экскурс по самым известным художественным хитам Третьяковской галереи. Вместе с Мурзилкой и на оживших трех богатырей посмотреть интересно, и задумчивую Аленушку полюбоваться приятно. Ну и необходимость уроков географии осознать, разумеется.









«Приключения точки и запятой»

Оживлять неправильные варианты ответов, оценки или знаки препинания — отличный и крайне наглядный прием, которым советские аниматоры пользовались регулярно. На этот раз из тетради двоечника натурально сбегают точка с запятой — дабы проучить нерадивого обманщика. Настоящий блокбастер с бандой клякс в качестве злодеев!















«Баранкин, будь человеком!»

Мультфильм для тех детей, которые считают жизнь птичек и бабочек более простой и приятной, чем своя собственная, человеческая, в которой надо ходить в школу и прилагать усилия. Кадры с полулюдьми-полумуравьями невольно вызывают воспоминания о «Времени приключений» в сдержанной цветовой гамме, а это, между прочим, 63-й год!









«Вовка в тридевятом царстве»

О пользе знаний и вреде лодырьского образа жизни повествует еще одна история с попаданием в волшебный мир. Только здесь уже не ошибки из неправильных решений, а сказочные герои учат Вовку мудрости. «А че она такая липкая?» — комедийная классика с правильной моралью. Шедевр на все времена!









«Пантелей и пугало»

Официально этот мультик 0+, однако нам точно стоит предупредить о том, что в конце все умерли. Точнее нет, не так. Пугало осталось учиться в школе вместо Пантелея, а сам ребенок выбрал себе жизненный путь на огороде в неподвижном состоянии. О последствиях подобной перестановки в реальной жизни даже думать страшно, но дети смотрят мультфильм спокойно. Наверное, втайне мечтают увидеть настоящее пугало среди одноклассников.









«Наш друг Пишичитай № 3»

И вновь мы вместе мальчиком по имени Коля оказываемся на страницах книги в окружении странных живых существ, представляющих собой слова с ошибками. А еще здесь есть хитрая Королева Опечатка, персонаж очень двойственный и любопытный. И множество песен — для лучшего понимания, что писать надо грамотно, иначе случится что-то нехорошее.









«Зеленая пилюля»

Как часто ваш ребенок и вы сами в детстве прикидывались нездоровыми, чтобы прогулять школу? Герою этой истории чертовски повезло — пришедший наведать симулянта доктор отсыпал зеленых и красных волшебных пилюль (почти красных и синих, но это не совсем тот случай), которые делали лодыря выше и ниже. Что из этого в итоге получилось — смотрите в поучительном мультфильме. Осторожно, редакция категорически не советует принимать лекарства от незнакомцев!









«История с единицей»

Вы уже догадались — здесь неприятная оценка тоже ожила, да еще и характер у нее оказался на редкость мерзкий. Акулу-единицу прямо распирает от злости, а зрителям урок: не надо, не надо вызывать вспышки ярости у своих оценок. Ну и английский алфавит творит чудеса — в этом никто не сомневается, правда?









«Как верблюжонок и ослик в школу ходили»

На какой поляне учиться — простой или усеянной прекрасными цветами? Четвероногие главные герои этой истории решили, что второй вариант предпочтительнее, чем сорвали занятие в принципе. Уроки арифметики под звездным небом придают мультфильму особый шарм.









«Слоненок пошел учиться»

Обычно мамы всячески радеют за то, чтобы их дети прилежно посещали школу. А вот слониха из этого мультика напротив, придумывает отговорку за отговоркой, только чтобы ее ненаглядный сыночек не пошел учить ноты и буквы. В итоге слоненок попадает в школу к мышам. О его приспособленности к данному учебному заведению мы даже упоминать не будем. Зато кукольные герои довольно мило выглядят!









«Про Петрушку»

«Не хочу я докторов — я совсем уже здоров» — провозглашает очередной симулянт и отправляется якобы в школу, а на самом деле искать приключения на собственную голову. И все остальные части тела, разумеется, тоже. В процессе даже до драки и инцидента с милицией дошло, но в итоге Петрушка одумался и прогуливать школу более не планирует, чего и зрителям желает.









«Друзья-товарищи»

Большой сказ о том, как три друга-отличника перевоспитали легкомысленную девочку по имени Зина. На наш взгляд, расстановка сил достаточно спорная, чаще бывает наоборот, но в данном случае это не так и важно. Здесь очень наглядно демонстрируется веская польза знаний и хорошей учебы, а в конце — торжественные пляски в честь вставшей на путь истинный Зиночки.







«Девочка в цирке»

Похожая история. Крепкая в своих убеждения двоечница во время очередного прогула попадает в цирк, где хитрые клоуны решили проверить зрителей на знание русского языка. Последующий конфуз доказал девочке, что быть отличницей — это правда здорово и везде пригодится.







«Эволюция Петра Сенцова»

И в качестве заключения — вполне современный отечественный мультфильм на ту же тематику. Но охват гораздо шире: здесь двоечник Петр по итогам фантастических приключений узнал тайну вымирания динозавров, и ею оказалась необразованность доисторических рептилий. Вот учились бы — до сих пор жили бы. Это, конечно, шутка. Но весьма поучительная.



