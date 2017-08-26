На Кубани нашли тело последнего погибшего при падении автобуса в море

Общее число жертв ДТП на Кубани составляет 18 человек.

Спасатели нашли тело последнего погибшего при падении автобуса в Керченский пролив , передает , передает РИА Новости со ссылкой на южный региональный центр МЧС.





«На поверхность поднято тело последнего погибшего, который до этого считался пропавшим без вести», — сообщили в МЧС.





Общее число жертв ДТП на Кубани составляет 18 человек.





Ранее сообщалось, что Роструд приступил к проверке в связи с падением автобуса в море на Кубани.



