На Кубани нашли тело последнего погибшего при падении автобуса в море
26 августа 2017, 15:20
Общее число жертв ДТП на Кубани составляет 18 человек.
Спасатели нашли тело последнего погибшего при падении автобуса в Керченский пролив, передает РИА Новости со ссылкой на южный региональный центр МЧС.
«На поверхность поднято тело последнего погибшего, который до этого считался пропавшим без вести», — сообщили в МЧС.
Общее число жертв ДТП на Кубани составляет 18 человек.
Ранее сообщалось, что Роструд приступил к проверке в связи с падением автобуса в море на Кубани.
Фото: ria.ru
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