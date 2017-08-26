Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

На Кубани нашли тело последнего погибшего при падении автобуса в море

26 августа 2017, 15:20

Общее число жертв ДТП на Кубани составляет 18 человек.

Спасатели нашли тело последнего погибшего при падении автобуса в Керченский пролив, передает РИА Новости со ссылкой на южный региональный центр МЧС.

«На поверхность поднято тело последнего погибшего, который до этого считался пропавшим без вести», — сообщили в МЧС.

Общее число жертв ДТП на Кубани составляет 18 человек.

Ранее сообщалось, что Роструд приступил к проверке в связи с падением автобуса в море на Кубани.

Фото: ria.ru

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...