Обучающее игре на домбре приложение создал казахстанский студент

Он признался, что для своей разработки посмотрел все имеющиеся в этом ракурсе материале, включая и обучение игре на гитаре и пианино.

Участники фестиваля мобильных приложений nFactorial Incubator Demo Day 2017 порадовали зрителей и жюри весьма интересными и полезными разработками, передает МИА « Казинформ ».





В частности, студент третьего курса Университета им. Сулеймана Демиреля Нурлан Камбар создал приложение, обучающее игре на домбре.





«Приложение называется «Домбра». Скачав приложение, вы можете с легкостью обучиться игре на этом национальном казахском инструменте. В данный момент у нас уже имеется более тысячи пользователей. У нас в разработке еще одна обучающая версия - в ней будут три сложных композиции: «Адай», «Ерке сылқым» және «Балбырауын», - рассказал молодой человек.





«Эта идея пришла мне в голову следующим образом - когда я приехал в Астану, я первым делом посетил ЭКСПО. Здесь увидел представителей различных стран мира, которые показывали свои новейшие разработки и технологии, связанные с их национальными достопримечательностями. Тогда я подумал: а почему бы не создать мобильное приложение, которое будет связывать людей и домбру?» - поделился Нурлан.





Он признался, что для своей разработки посмотрел все имеющиеся в этом ракурсе материале, включая и обучение игре на гитаре и пианино.





«Оттуда я взял необходимые элементы, которые будут нужны в моем приложении, связав их с домброй. Я сам учусь играть на домбре. Получается, я сделал это приложение и для себя в том числе. В будущем я собираюсь расширять список композиций для своего приложения», - сказал Нурлан.





По словам молодого разработчика, у него в планах и дальше создавать мобильные приложения с упором на национальный фольклор.





«Я хочу создать приложение, которое будет обучать национальной игре «9 кумалак». Изначально был намерен создать приложение, связанное с домброй или этой игрой. Выбор пал на домбру, теперь буду заниматься игрой», - добавил Нурлан Камбар.





Также на фестивале были представлены и другие полезные приложения. Они помогают сбрасывать вес, следить за рынком криптовалюты, заводить виртуального домашнего питомца, готовиться к экзаменам и прочие разработки. Напомним, сегодня в Астане проходит ежегодный фестиваль мобильных приложений nFactorial Incubator Demo Day 2017, где Даурен Абаев входит в состав жюри. По итогам фестиваля лучшие казахстанские приложения будут запущены в App Store и Play Market.



