В городе Медине проводится проверка деятельности казахстанских хадж-компаний

Члены Хадж-Миссии Казахстана под руководством Бейбита Мырзагельдиева проверяют в городе Медине гостиницы, в которых остановились наши паломники, в том числе деятельность туристических фирм, проповеди, проводимые здесь для наших земляков, а также проводят разьяснительно-просветительские работы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДУМК.





В свою очередь Бейбит Алипбекович информировал соотечественников о работе Хадж-Миссии, ознакомил с ее основными положениями.





- На собрании в Алматы с руководителями турфирм Верховный муфтий подчеркнул, чтобы были оказаны услуги соответственно обещанному. По поручению Верховного муфтия, мы проверяем гостиницы, знакомимся с условиями, которые там созданы для наших паломников, освещаем деятельность турфирм, - сказал он. - Цель Хадж-Миссии – улучшать условия и услуги, оказываемые паломникам отечественными компаниями. Если у вас есть какие-то особые мнения, просьбы и пожелания в отношении турфирм, их специалистов и деятельности, то мы готовы выслушать вас и принять соответствующие меры и решения.





Руководитель отдела проповедей ДУМК Бауржан Алиулы призвал паломников уделять во время хаджа максимум внимания благим делам и намерениям.





- Мы сюда приехали не для того, чтобы заниматься пустословием, прохлаждаться и понапрасну тратить время, - сказал он соотечественникам. - Мы должны стремиться во благо провести каждый миг хаджа. Буквально в двух шагах от нас стоит мечеть Пророка и награда за каждый совершенный там намаз увеличивается и записывается в тысячу раз больше. Давайте со всей искренностью сделаем поклонение Аллаху.





Отметим, сегодня в Мекке и Медине казахстанским паломникам оказывают услуги в общей сложности 17 турфирм.









































Торгын Нурсеитова















