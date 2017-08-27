Новый тренд, который заполонил мегаполисы - брюки с платьем
27 августа 2017, 12:10
Сразу два в одном.
Dress-over-pants или платье с брюками продолжение тенденции на многослойность. Этот тренд сложно назвать новым, ведь на мировых подиумам модели давно щеголяют в красивых сарафанах поверх брюк. В этом сезоне такое сочетание одежды добралось и до улиц больших городов: модницы всей планеты смело надевают свои любимые бойфренды, а вместо топа выбирают нежные сарафаны или платья-рубашки. Но как правильно сочетать такую одежду? Об этом пишет Novate.ru
Сочетание джинсов с туникой не ново. Поэтому, если для кого-то сложно сразу надеть платье с брюками, туника – отличная альтернатива. Любимые джинсы отлично смотрятся в паре с яркой туникой. Но, подбирая такой комплект, следует очень внимательно относиться к выбору брюк – они не должны быть слишком широкими, иначе из изящной женщины можно превратиться в квадрат. Лучше всего отдать предпочтение леггинсам или джинсам-скинни.
Платье-рубашка + брюки
Платье-рубашка + брюки или джинсы-скинни – самый простой вариант подобного сочетания, который отлично подойдет для начала модного эксперимента. В таком простом комплекте сложно чувствовать себя нелепо. Свободный крой рубашки и брюки-дудочки создадут прекрасный модный ансамбль, который сможет вынести любая женщина. Такой наряд универсальный: он отлично подойдет как для работы, так и для прогулок по городу.
Одежда одного цвета
Такое сочетание будет смотреться очень стильно. Особенно оно подойдет для девушек невысокого роста, поскольку визуально вытянет силуэт. Для того, чтобы правильно подобрать комплект, нужно выбрать платье и брюки одного цвета. В идеале – вещи должны быть сшиты и из одной ткани, но это совсем не обязательно.
Платье + широкие брюки
Правильно сочетать платье с широкими брюками – сложно, но возможно. Для такого комплекта идеально подойдут брюки марлен, которые в паре с платьями свободного кроя создадут прекрасный образ на каждый день. Но стоит быть предельно осторожной в выборе того самого платья: слишком широкий крой вмиг превратит фигуру девушки во что-то бесформенное и безвкусное.
Короткое платье + брюки
У каждой женщины в гардеробе найдется любимое, но слишком короткое платье. Выбрасывать его жалко, но надевать как-то совесть не позволяет – образ получается вульгарным. Теперь у всех модниц есть прекрасная альтернатива – такое платье можно смело надевать поверх джинсов-скинни или кожаных леггинсов.
Вязаное платье + брюки
Тонкое вязанное платье или платье-свитер в сочетании с брюками или джинсами смотрится очень оригинально. Образ можно дополнить практически любой обувью: босоножками на устойчивом каблуке или танкетке. В холодный день босоножки можно заменить на низкообрезанные кеды или кроссовки.
Прозрачное платье + брюки
Еще один очень красивый вариант − сочетать нежное прозрачное платье с брюками или джинсами. Для того, чтобы не чувствовать себя неловко в таком образе, стилисты рекомендуют надевать под платье различные топы, которые скроют белье.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875048-c3c2d51f40ce65ed297c4535e9e4fbfc
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...