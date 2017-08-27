Новый тренд, который заполонил мегаполисы - брюки с платьем

Этот тренд сложно назвать новым, ведь на мировых подиумам модели давно щеголяют в красивых сарафанах поверх брюк. В этом сезоне такое сочетание одежды добралось и до улиц больших городов: модницы всей планеты смело надевают свои любимые бойфренды, а вместо топа выбирают нежные сарафаны или платья-рубашки.

Сочетание джинсов с туникой не ново. Поэтому, если для кого-то сложно сразу надеть платье с брюками, туника – отличная альтернатива. Любимые джинсы отлично смотрятся в паре с яркой туникой. Но, подбирая такой комплект, следует очень внимательно относиться к выбору брюк – они не должны быть слишком широкими, иначе из изящной женщины можно превратиться в квадрат. Лучше всего отдать предпочтение леггинсам или джинсам-скинни.





Платье-рубашка + брюки







