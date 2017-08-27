Казахстан стал чемпионом мира по кокпару

В матче Казахстан - Кыргызстан определился победитель мирового первенства по кокпару, передает МИА « Казинформ ».





Им стала сборная хозяев турнира, которая победила соперников с разгромным счетом 4:1. Первый опасный момент возник уже в начале матча, когда игрок сборной Казахстан завладел муляжом туши и едва не прорвался к заветному кругу. Однако ему помешали соперники, взявшие его «в коробочку», выражаясь футбольным языком. Этот момент наглядно показал накал страстей, который царил на матче. Буквально через пару минут Темиржан Айтбаев таки вывел Казахстан вперед, совершив прекрасный прорыв к кругу соперника и точным броском забил салым.





Этот момент буквально взорвал стадион, который к началу поединка был забит под завязку. К чести казахстанцев, они не остановились на достигнутом, и забили второй салым уже к 8-ой минуте - отличился Бактыбай Шырынкулов. А уже через минуту счет стал разгромным - Абылайхан Нышанбек забил салым в третий раз. Это стало своего рода нокдауном для игроков кыргызской команды, которые явно не знали, что делать с таким напором хозяев. Кыргызы попытались дать достойный контрответ, однако, казахстанская оборона сработала грамотно, и вовремя остановила кыргызского игрока.





Страсти накалились еще больше, когда игрок казахстанской команды получил травму в результате столкновения с соперником - казахстанца увезла скорая, а игрок кыргызской команды был удален на 5 минут. Однако через несколько минут, удалили и Темиржана Айтбаева - за агрессивную игру. За две минуты до конца первого периода кыргызы добились таки своего - Рустам Тыналиев отквитал одно очко.





Первый период так и завершился со счетом 1:3. Второй период казахстанцы начали также агрессивно, как и первый, и уже на первых минутах восстановили статус-кво усилиями Александра Пупенко - 4:1. Случилось это на 22-ой минуте финального матча. До конца матча команды провели в ожесточенной борьбе, и счет на табло остался неизменным.





Напомним, в матче за третье место сборная Таджикистана одержала волевую победу над командой Китая, и стала бронзовым призером чемпионата мира. В чемпионате было запланировано участие более 300 спортсменов из 12 зарубежных стран, однако сборная Азербайджана не приехала на турнир. По итогам жеребьевки в группу «А» попали Кыргызстан, Турция, США, Узбекистан, Монголия и Таджикистан. В группу «В» вошли Казахстан, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай и Афганистан.



