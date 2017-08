Футболисты "Челси" встретились с воспитанниками карагандинского детдома

Воспитанники карагандинского детского дома побывали на стадионе Stamford Bridge и встретились с чемпионами Английской премьер-лиги. Об этом на своей Об этом на своей странице в Facebook сообщила организатор чемпионата по футболу среди детей-сирот Айнура Салим, передает Zakon.kz





Встреча прошла 27 августа, ради которой в течение 6 месяцев почти 300 мальчишек играли в футбол, было написано несколько сотен писем и уже потом, преодолено почти 6000 километров.





"Чтобы понять и прочувствовать, нужно побывать хоть раз на игре футбольного клуба "Челси" на "Стэмфорд Бридж". Вот и наши мальчишки в кепках клуба "Шахтер" прошагали по улочке, что ведёт на лондонский стадион на матч "Челси" и "Эвертон". Чем ближе мы подходили к стадиону, тем стремительней улицы заливались синими флагами любимой команды лондонцев: кудрявый мальчуган четырех лет с 11-м номером, сутулый старик, что размахивая флагом, напевал то самое "Cause Chelsea, Chelsea is our name». Фанаты "Челси" - это несколько поколений семей, для которых матч любимой команды – некий ритуал.





Невероятная атмосфера футбола не могла не передаться нашим ребятам - эмоции на высоте. Но тогда они не знали, о главном. Нас попросили остаться после игры. Некоторое ожидание и звёзды мирового футбола стали направляться в сторону наших ребят. Определенно, невозможно передать весь тот восторг и эмоции, что испытывали простые мальчишки, когда Педро, Давид Луис и другие игроки клуба здоровались с ними, давали автографы и делали памятные фото", - написала Салим в Facebook.









Чемпионат Казахстана среди воспитанников детдомов и школ-интернатов проводится в течение пяти лет. Сообщается, что юные футболисты побывали в нескольких европейских клубах, таких как "Барселона", "Милан", "Бавария" и "Атлетико Мадрид". Организаторов удивляло, с каким трепетом относятся мировые звезды футбола к благотворительности, и прежде всего детям и детям-сиротам. "Возможно это политика клубов, возможно и культура. Ведь несмотря на занятость, самолеты, поездки и многомиллионные рекламные контракты, есть в их расписании место чему то простому и доброму", - отметила Айнура Салим.