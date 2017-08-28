К вопросу о квазиделиктных обязательствах

А. Диденко, доктор юридических наук, профессор

Настоящая статья будет опубликована в сборнике, посвящённом памяти П.Я. Грешникова

Интерес исследователя к той или иной теме чаще всего вызывается практическими запросами. Но привлекательность юриспруденции, и, возможно, цивилистики в наибольшей степени, состоит в возможности выстраивать философские основы правового мышления на почве совершенно частных вопросов и напрямую не вписывающихся в сиюминутные нужды повседневного правоприменения. Мне это напоминает платоновские диалоги-размышления, некоторые из которых, казалось бы, представляли случайные пиршественные беседы на темы, довольно отвлеченные от коренных проблем тогдашней философии, которые, тем не менее, стали неотъемлемой частью античной философии. К подобного рода современным гражданско-правовым темам, на мой взгляд, относится теория квазиделиктных обязательствах, находящаяся на окраинах общего учения об обязательствах, но ее разработка позволяет все дальше продвигаться к знаниям о праве.

Небольшие правовые инструменты порой выводят исследователя на крупные проблемы. Анализ квазиделиктных обязательств позволяет, в частности, приблизиться к решению вопросов взаимного перетока публичной и частно-правовой ответственности, определить возможность вероятностного подхода к возложению ответственности.

Если всмотреться в обозначенную тематику поближе, то перед юридическим взором возникнут не только исторические картинки из быта древних римлян, где разгульные воины швыряют амфоры из таверны, а отвечает за это хозяин таверны, или когда за вывешенные или выставленные вещи, падение которых всего лишь угрожает прохожему, выплачивается в его пользу штраф, но и появляется мысль о переносе схожих явлений на современную правовую почву.

Деление обязательств на деликтные и квазиделиктные было произведено римской юриспруденцией и прошло через столетия истории права различных стран. Но следует заметить, что сохранилась лишь идея деления, но не наполненность этих видов обязательств, свойственных римскому праву. Главное, что было подмечено римскими юристами, это то, что имеются чистые обязательства из причинения вреда, и весьма близкие к ним, похожие на них, но лишенные качеств последних либо в силу отсутствия факта причинения, либо умысла в причинении вреда.

В целом же современная литература ограничивается описанием данного вида обязательств лишь применительно к римскому частному праву.

Частным деликтам посвящена Книга сорок седьмая Дигест Юстиниана[1]. В ней названы отдельные виды квазиделиктов, описанные в учебниках по римскому частному праву (ответственность судьи за умышленно неправильное разрешение судебного дела, ответственность лица, из дома которого, хотя бы и без вины хозяина было что-нибудь вылито или выброшено на улицу, ответственность хозяина дома, если у этого дома что-нибудь было повешено или поставлено так, что могло причинить вред прохожим, ответственность хозяина корабля, содержателей гостиниц и постоялых дворов за действия, совершенные их слугами по отношению к проезжающим).

В Дигестах Юстиниана мне на глаза попалось правило, которое в учебниках по римскому праву не упоминается, но является примером квазиделикта: «Если кого-нибудь хотя и не ударили, но поднимали на него руку и часто пугали, словно намереваясь ударить, но все же не били, то они отвечают по иску, аналогичному (иску) об оскорблении».[2]

При всём историческом интересе к данному институту вряд ли удастся пойти дальше описательных приемов и повторения результатов изысканий множества поколений романистов. Для наших целей достаточно дать общее понятие этого вида обязательств и ответить на вопрос, какая нужда существует и существует ли в нем вообще сегодня.

В близкой нам частно-правовой системе Франции закреплена возможность взыскания ущерба в пользу квазипотерпевшего. В нынешней редакции Гражданского Кодекса Франции (Кодекса Наполеона), перевод которого значительно отличается от переводов на русский язык предыдущих изданий Кодекса[3], небольшая глава II титула IY называется «О деликтах и квази-деликтах»[4] и состоит из 5 статей (1382-1386).

Часть 1 ст. 1384 ГК Франции предусматривает, что ответственность возлагается на лицо не только за вред, причиненный его собственными действиями, но и за вред, причиненный действиями тех, за кого оно должно отвечать, или вещами, которые находятся у него на хранении. В других частях этой статьи речь идет об ответственности родителей за несовершеннолетних детей, хозяев и работодателей за действия своих работников, наставников и ремесленников за вред, причиненный их воспитанниками и подмастерьями. Отдельная статья посвящена ответственности за вред, причиненный животными (ст.1385) Все перечисленные случаи из разряда квази-деликтов.

Я думаю, казахстанский законодатель, отталкиваясь от названных норм, может пойти дальше французского законодательства по широте и концептуальности подхода, поскольку жизнь породила совершенно новые виды квазиделиктных обязательств, таких как ответственность государства, ответственность за моральный вред, за угрозу причинения вреда и др., о чем будет сказано ниже.

Начнем с того, что квазиделиктная ответственность хорошо известна публичному праву. Вот только несколько примеров из админстративного законодательства. Я не цитирую санкций за приводимые нарушения, и выделяю жирным шрифтом слова и фразы, свидетельствующие о квазиделиктном характере административной ответственности.

Выдача лицами, осуществляющими техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений, заключения, выполненного с нарушением требований утвержденных строительных норм и содержащего недостоверные данные, которые могут повлечь за собой ухудшение эксплуатационных качеств, снижение прочности, устойчивости зданий, строений, их частей или отдельных конструктивных элементов (ст.317 КоАП).

Незаконные переоборудование и перепланировка жилых и нежилых помещений в существующих зданиях без архитектурно-строительного проекта и соответствующего решения структурных подразделений местных исполнительных органов, осуществляющих функции в области архитектуры, градостроительства и строительства

Те же действия, которые повлекли или могли повлечь полную потерю прочности и устойчивости (разрушение) здания (ст.322 КоАП )

Незаконные транспортировка, хранение и применение пестицидов (ядохимикатов) и других препаратов, которые повлекли или могли повлечь загрязнение окружающей среды либо причинение ущерба животному мирувлекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере двадцати пяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере ста месячных расчетных показателей (ст. 377 КоАП)

Нарушение законодательства Республики Казахстан в области охраны и использования объектов историко-культурного наследия, совершенное в виде:

6) проведения работ, которые могут создавать угрозу существованию объектов историко-культурного наследия (ст. 145 КоАП ).

Нарушение законодательства Республики Казахстан в области космической деятельности, совершенное в виде:

4) создания непосредственной угрозы жизни и здоровью людей (ст.310 КоАП)

Самовольный вывод подводных кабелей или трубопроводов на территорию Республики Казахстан или их прокладка на континентальном шельфе Республики Казахстан, которые могут привести к порче месторождений полезных ископаемых, причинить вред жизни или здоровью людей, нанести ущерб живым ресурсам, морской флоре и фауне либо создать помехи другим законным видам деятельности на континентальном шельфе Республики Казахстан (Ст. 392 КоАП).

Нарушение правил поведения на спортивных и спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятиях физическими лицами в виде:

проноса в места проведения спортивных и спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий алкогольной продукции, продукции в металлической, стеклянной таре, пиротехнических изделий и иных предметов, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью людей либо причинить материальный ущерб физическим и юридическим лицам (Ст. 434-1 КоАП).

Что касается частно-правовых квазиделиктов, то нормы Гражданского кодекса РК позволяют утверждать, что законодательство допускает существование квазиделиктных обязательств, хотя эти нормы не сведены в единую группу с обобщающими признаками. Так, правило п.1 ст. 917 ГК, устанавливающее возможность возложения обязанности возмещения вреда на лицо, не являющееся причинителем, означает не что иное, как квазиделиктную обязанность. Специальные нормы статей 921-923, 925-928 ГК об ответственности юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником, за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами, за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, за вред, причиненный несовершеннолетними представляют собой конкретные разновидности квазиделиктных обязательств.

В связи с участием государства в гражданско-правовых отношениях появилась возможность ответственности государства за действия юридических лиц. Например, в силу пункта 6 ст.104 ГК Республика Казахстан или административно-территориальная единица несут субсидиарную ответственность по обязательствам казенного предприятия.

Все перечисленные случаи могут быть отнесены к квазиделиктным обязательствам частно-правового свойства.

Думаю, что обязательства по возмещению морального вреда также относятся к числу квазиделиктных обязательств, поскольку отсутствует материализованный ущерб, нанесенный личности, свойственный деликтам, и определение его размера носит условный характер.

Особый интерес представляет характеристика отношений, возникающих вследствие возможности причинения вреда. Наиболее распространенным законодательным терминологическим эквивалентом такой возможности является понятие «угроза».

Понятие «угроза» имеет разные смысловые оттенки. Одно его значение состоит в психическом воздействии одного лица на другое с целью вызвать у последнего чувство тревоги, беспокойства за свою безопасность, своих близких, или за свое имущество, и в целом создать дискомфортное состояние. В этом смысле оно используется в уголовном праве как конструктивный элемент состава преступления и в гражданском праве как одно из оснований признания сделки недействительной. Другое значение состоит в вероятности наступления определенного события. Нас интересует второе значение данного понятия. Однако, следует иметь в виду, что наряду с понятием «угроза» во втором значении, в гражданском законодательстве используются и другие термины, равнозначные понятию «угроза» в этом смысле. Например, в ст. 54-1 ГК применены слова «может повлечь»: процедура внешнего наблюдения может быть введена судом в целях контроля за совершением сделок по отчуждению основных средств, передаче имущества в залог или аренду, а также иных сделок по ценам значительно ниже рыночных либо без достаточных оснований, исполнение которых может повлечь убытки для должника. Здесь слова «может повлечь «убытки» синонимичны выражению «создают угрозу возникновения убытков». В ряде статей ГК синонимом угрозе выступает термин «опасность». Так, ст.648 ГК гласит, что требование о безвозмездном устранении таких недостатков работы, выполненной по договору бытового подряда, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья самого заказчика и других лиц, может быть предъявлено заказчиком или его правопреемником в течение трех лет с момента принятия работы, если в установленном законодательными актами порядке не предусмотрены иные сроки (сроки службы). Ст.776 ГК предусматривает, что действия с целью предотвратить опасность для жизни лица, оказавшегося в опасности, допускаются и против воли этого лица. Ст.918 ГК устанавливает, что опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении действий, создающих такую опасность. Правило ст.920 ГК предусматривает, что вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, угрожавшей самому причинителю или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим вред.

Во всех перечисленных примерах слово «опасность» может быть заменено на слово «угроза» без изменения смысла нормы.

Содержание процитированных норм позволяет прийти к выводам о том, что, во-первых, данное понятие имеет правовое значение, поскольку с ним связывается наступление определенных правовых последствий, во-вторых, закон прямо не увязывает ответственность за угрозу с какой бы то ни было степенью вероятности ее осуществления, в-третьих, закон не предусматривает возмещения вреда за угрозу возникновения ущерба.

Нам кажется, что в действующем законодательстве остается сделать только один, правда, решительный шаг, до признания угрозы квазиделиктным обязательством, влекущим имущественную ответственность за угрозу наступления ущерба в виде штрафа, взыскиваемого в пользу заинтересованного частного лица, а не государства.

Данная мера может в отдельных случаях выступить более эффективным способом защиты, чем такая мера, как пресечение действий, создающих угрозу. Например, возведенное здание угрожает обрушением и вследствие этого может нанести вред соседним постройкам, здоровью граждан, пользующихся прилегающей территорией, размещение на собственном земельном участке, но вблизи от соседей легковоспламеняющихся материалов, возгорание которых может причинить ущерб соседям, постоянное загрязнение водоема одним предприятием, могущем привести к гибели рыбы в рыболовецком предприятии. Иск о возмещении потенциального вреда в таких случаях может заставить хозяина здания и подобных материалов, того, кто загрязняет водоем и т.п., быстрее предпринять меры по устранению опасности, чем другие иски или публично-правовые меры.

Размер имущественной ответственности может быть определен судом с учетом характера опасности, степени вероятности ее осуществления, возможного размера имущественного вреда и назначен в пределах административного штрафа, установленного за данное правонарушение. Одновременно со взысканием потенциального имущественного вреда должна быть установлена обязанность нарушителя по устранению соответствующей угрозы наступления вреда.

Квазиделиктное требование о возмещении вреда за угрозу наступления отрицательных последствий не должно исключать других видов ответственности.

И здесь возникает задача поиска пропорций между частной и публичной защитой имущественных интересов личности. Могут ли быть совмещены выше цитированные нормы Кодекса об административных правонарушениях с нормами гражданского права?

Ф.Энгельс, чей научный стиль и личность мне чрезвычайно симпатичны, описал этапы перехода от частной расправы с обидчиком к утверждению принципа «равным за равное», затем к системе выкупов и, наконец, к государственным, то есть к публично-правовым способам защиты потерпевшего. Возможен ли обратный переход хотя бы в некоторых пределах от публичной защиты имущественных интересов личности к частной форме в обществе, утверждающем частно-правовые начала?

Думается, что возможен, чему имеются примеры, где происходит совмещение публичных и частных способов защиты. Так, Уголовный кодекс Кыргызстана предусматривает такой вид наказания как тройной айып, который представляет собой взыскание, налагаемое судом в трехкратном размере причиненного ущерба в денежном или натуральном выражении.

Две части тройного айыпа взыскиваются в пользу потерпевшего в возмещение материального и морального ущерба, третья часть - в пользу государства.

В случае уклонения от уплаты тройного айыпа он заменяется исправительными работами, ограничением свободы или лишением свободы в пределах срока, предусмотренного в санкции соответствующей статьи Особенной части УК, по которой лицо признано виновным (ст.45 УК Кыргызстана).

Уголовное законодательство Казахстана отказалось от подобной меры наказания, хотя такая мера, распространенная в обычном праве казахов как аип, совмещающая ответственность и вознаграждение, соответствовала национальным традициям и, думается, могла быть сохранена.

Трудно предсказуемо практическое использование отдельных квазиделиктных обязательств, связанных с ответственностью за возможное причинение вреда, но наличие общей нормы позволит гибко реагировать на жизненные запросы.

Для обсуждения можно было бы предложить следующий вариант изменений ГК РК о деликтных и квазиделиктных обязательствах.

Глава 47 (Ныне действующие статьи 917-952 ГК).

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда и возможности его причинения.

В наименование главы добавлено такое основание возникновения обязательства, как возможность причинения вреда.

§ 1 Общие положения

Из статей ГК об общих положениях (ст.ст. 917-935 ГК) следует удалить норму о возложении ответственности на лицо, не являющееся причинителем, а также статьи 921-923, 925-928 ГК, которые должны быть помещены в § 4

§ 2 Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина

Сохраняются ныне действующие статьи 936-946 ГК

§ 3 Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатка товаров, работ, услуг

Сохраняются ныне действующие статьи 947-950 ГК

§ 4 Обязательства как бы из деликтов.

Данный параграф заменит § 4 действующего ГК «Возмещение морального вреда» (ст.ст.951, 952). В него войдут ниже перечисленные статьи.

Статья Общие положения

1. Законодательными актами обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем.

2. Угроза причинения вреда является основанием запрещения действий, создающих опасность причинения вреда.

Имущественная ответственность за угрозу причинения вреда наступает в случаях и определяется в размере, предусмотренных законодательными актами.

Статьи 921-923, 925-928 ГК сохраняются в ныне действующей редакции

Статья Ответственность государства и административно-территориальных единиц

Пункт 2 нынешней статьи 113 ГК

Статья Возмещение морального вреда

Сохраняется содержание статей 951, 952 ГК

Статья Ответственность за вред, причиненный животными

В период использования животного его собственник или тот, кто им пользуется, несет ответственность за вред, причиненный этим животным, как в том случае, когда оно находилось у указанного лица, так и когда оно заблудилось или убежало.

Комментарий к статье. Предлагаемая статья воспроизводит содержание ст.1385 ГК Франции. Введение данной статьи в ГК РК устанавливает определенную симметрию со ст. ст.124, 246 ГК о животных и безнадзорных животных, говорящих о правовом режиме животных, но умалчивающих о последствиях причинения вреда животными. Данная статья также отражает специфику Казахстана как государства с развитым не менее чем во Франции животноводством, хотя в ГК Франции нашлось место соответствующей норме.

Следует иметь в виду, что самостоятельное введение в законодательство института квазиделикта теряет свой логический смысл без параллельного установления раздела о квазидоговорных обязательствах.

Итак, как следует из вышеизложенного, вопрос о квазиделиктных обязательствах остается по-прежнему открытым для правовой доктрины и законотворчества.