Кандидат в проект "100 новых лиц Казахстана" Алексей Лодочников: Я рад и благодарен, что в меня верят!

Если вы знаете людей, чей жизненный путь и успехи вдохновляют вас самих или же вы сами являетесь таким человеком, то у вас есть возможность поделиться своей историей!

В рамках проекта "100 новых лиц Казахстана", который сейчас активно реализуется в стране, мы узнаем о необычных, талантливых, успешных и самоотверженных казахстанцах. Люди, которые в нем участвуют, несомненно, станут образцом для подражания.





Напомним, что идейным вдохновителем проекта "100 новых лиц Казахстана" стал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В своей программной статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" он предложил обратить внимание общественности на историю наших современников и создать новую мультимедийную площадку, на которой каждый сможет ознакомиться с ними.





Продолжая цикл публикаций о кандидатах в проект, сегодня портал Zakon.kz познакомит вас с юным казахстанским домбристом-песенником 18-летним Алексеем Лодочниковым из Павлодара. Алексей не только прекрасно говорит на казахском языке, но еще и виртуозно играет на домбре.





Алексей родился в 1999 году в городе Аксу. Ни папы, ни мамы, ни других родственников он не знает. Мальчик воспитывался в детском доме в селе Теренколь Качирского района Павлодарской области. Именно в интернате он стал проявлять интерес к музыке и научился играть на домбре.





В 13 лет талантливого мальчика заметили, и Алексей поступил на отделение «Народное пение с домброй» ГУ «Комплекса «Музыкальный колледж - музыкальная школа – интернат для одаренных детей». С тех пор он живет в Павлодаре. За время обучения в музыкальном колледже, Алексей стал руководителем «Жас Отан» своего учебного заведения. «Жас Отан» - молодежное крыло партии « Нур Отан».





Свою жизнь парень связывает с народным творчеством, его любимые композиции - «Казак осы» - про гостеприимство казахского народа, и «Булбулым». Также он увлекается исполнением кюев: в его репертуаре - два десятка куев и полсотни песен на казахском языке.





Алексей – победитель нескольких областных и республиканских конкурсов. А в прошлом году Алексей выступил перед Нурсултаном Назарбаевым во время встречи президента с общественностью Павлодарской области. Алексей сделал главе государства необычный сюрприз. Он сыграл на домбре знаменитое произведение «Балқадиша» и рассказал ему о своей давней мечте.





«Для тысяч таких детей, как я, у которых нет родителей, вы как отец. У каждого ребенка есть своя мечта, а моя сегодня исполнилась – я мечтал встретиться с вами. Я учусь в музыкальном колледже. Известный певец Амре Кашаубаев исполнил песню «Балқадиша» в 1925 году на ЭКСПО в Париже. По телевизору я слышал, как вы тоже поете эту песню. Теперь я хочу исполнить ее для вас. А еще – в Астане во время ЭКСПО-2017», – обратился на казахском языке к Нурсултану Назарбаеву юный музыкант.





Как рассказал Алексей, на этой встрече президент пригласил его выступить на фестивале этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана.





- На ЭКСПО я пока не выступал. Если меня пригласят, то я с удовольствием поеду и выступлю. А песню «Балқадиша» мне все же удалось исполнить, но не на ЭКСПО, а на фестивале Ассамблеи народа Казахстана вместе с Димашем Кудайбергеновым и Алау Тобы.





- Расскажите о встрече с президентом, какие у вас были эмоции, впечатления?





- В тот день я и не подозревал, что буду встречаться с президентом. Это особо не разглашалось. Нам сказали, что просто будет встреча с представителями Аппарата Президента и всё. Но потом, когда мы узнали, что увидим Нурсултана Абишевича, конечно обрадовались. Мне выпала возможность выступить перед ним. Мои эмоции зашкаливали! Президенту понравилось мое выступление, и он пригласил меня выступить в Астане на фестивале Ассамблеи народа Казахстана.













- Чем вы на данный момент занимаетесь? Учитесь и одновременно работаете?





- Да, я учусь в музыкальном колледже на отделении «Народное пение». Уже перешел на третий курс. Еще я являюсь председателем молодежного крыла «Жас Отан» нашего учебного заведения. Также работаю, но пока не буду рассказывать где и кем. (смеется)





- Расскажите, как вы выучили казахский язык? Кто вам помогал в этом?





- Мне помогли выучить казахский язык Каббасова Жанна Абельдиновна и Бейсембинова Алмагуль Алексеевна. Это мои воспитатели из детского дома.





К слову, Бейсембинова Алмагуль Алексеевна - замечательный человек. Она является также патронатным воспитателем. Алмагуль Алексеевна приняла на воспитание трех девочек, двое из которых славянской национальности. Все они обучались в школе с государственным языком обучения, поют, играют на домбре.









- Как решили заниматься музыкой? Почему именно добра?





- В детстве я любил смотреть телевизор, и как-то увидел выступление артиста, который играл на домбре. Мне стало интересно, что это за инструмент, как на нем играть и меня записали в кружок по домбре те же воспитатели, которые помогли мне выучить казахский язык.

- Вы знаете о проекте «100 новых лиц Казахстана»? Как к нему относитесь?





- Вообще ко всем президентским программам я отношусь очень серьезно. Я рад и благодарен, что меня включили в проект «100 новых лиц Казахстана» как кандидата, что в меня верят. Хотя, конечно, есть и более достойные имена, которые, скажем так, чем-то удивляют страну.

- Спасибо вам за беседу!









Как сообщалось ранее, уже активно функционирует сайт проекта 100esim.el.kz по сбору заявок на участие в проекте. На сайте проекта доступны все истории, каждый желающий сможет поделиться впечатлениями от увиденного, и рассказать об этом в социальных сетях.





Отбирать 100 новых лиц будет специальная рабочая группа. После сбора заявок, рабочая группа и экспертная комиссия, на основе поступивших предложений, экспертной оценки, а также с учетом общественного мнения, выберет героев, которые станут участниками проекта "100 новых лиц Казахстана". В качестве главных органов, ответственных за реализацию специального проекта "100 новых лиц Казахстана", определены министерство информации и коммуникаций и секретариат Ассамблеи народа Казахстана.





Если вы знаете людей, чей жизненный путь и успехи вдохновляют вас самих или же вы сами являетесь таким человеком, то у вас есть возможность поделиться своей историей!



