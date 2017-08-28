Гульмира Илеуова: "Доля тех, кто использует в быту два языка, непрерывно растет"

В Казахстане практически не проводится исследований, направленных на изучение языковой ситуации в стране. Об этом на заседании экспертного клуба "Мир Евразии", посвященному роли русского языка в казахстанско-российском партнерстве, рассказала президент ОФ "Центр социальных и политических исследований "Стратегия" Гульмира Илеуова, передает Об этом на заседании экспертного клуба "Мир Евразии", посвященному роли русского языка в казахстанско-российском партнерстве, рассказала президент ОФ "Центр социальных и политических исследований "Стратегия" Гульмира Илеуова, передает Zakon.kz





По ее словам сегодня эксперты имеют очень ограниченную информацию по использованию казахского и русского языка в различных сферах жизни казахстанцев. Подобный дефицит исследований, по мнению Илеуовой, порождает множество стереотипов, которые эксперты, к сожалению, не могут "ни разбить, ни поддержать. Пора разобраться в том, есть ли изменения в языковой ситуации и какие".





"Изучение языковой ситуации - это очень большой пласт работы. Нужно изучать использование языка в быту, на работе, на улице, в самых разных ситуациях, - подчеркнула Гульмира Илеуова. – Сейчас, например, на казахстанских телеканалах делаются субтитры на казахском языке и, соответственно, каков объем использования такого формата? Эти вещи у нас не изучаются".





Проводя обзор по изменению ситуации за последние годы, социолог обратила внимание на следующую тенденцию: "по сравнению с 2008 годом увеличивается доля тех, кто использует в общении дома два языка: казахский и русский. Изменение языковой ситуации происходит именно через группу людей-билингвов. Других исследований на языковую тему практически нет", - подытожила Гульмира Илеуова.