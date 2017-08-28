Министр прокомментировал вопрос о введении обязательной вакцинации

В Казахстане хотят законодательно обязать родителей делать прививки детям, а тех, кто отказывается от вакцинации, будут штрафовать.

Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев на пресс-конференции в Правительстве РК прокомментировал норму нового законопроекта, согласно которой устанавливается административная ответственность родителям в размере 10 МРП, отказавшимся от профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний детей, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





"Что касается вакцинации, то, действительно, значительная часть населения отказывается от вакцинации не по религиозным, а по другим соображениям, поэтому мы этот вопрос сейчас тщательно обсуждаем, в первую очередь, с министерством здравоохранения", - сказал глава ведомства.





Как он отметил, сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы обязательная вакцинация, если она будет вводиться, предусматривала, прежде всего, вакцинацию по опасным инфекциям, паразитарным заболеваниям, которые могут передаваться от одного ребенка к другому.





"Если кто-то не вакцинирован, может не только сам заболеть, но и заражать других, даже тех, кто вакцинирован. Поэтому это уже является нарушением прав других людей. А этого мы не должны допускать. Это сейчас решается. Найдем, я думаю, правильное решение", - заключил Н. Ермекбаев.





Ксения Давыдова, Астана.



