Вопрос запрета в Казахстане коротких брюк и бород не рассматривается

Сейчас разрабатывается законопроект, нормами которого устанавливается запрет на ношение одежды, мешающей распознаванию личности, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Исполняющий обязанности председателя комитета по делам религии Еркин Онгарбаев прокомментировал данную норму в кулуарах Правительства РК.





"Будет норма, в которой будет говориться, что нельзя носить вещи, которые препятствуют распознаванию лица. Это паранджа и другие", - сказал он.





По его словам, во многих странах мира действует норма о том, что нельзя носить одежду, которая препятствует распознаванию лица человека.





"В этом плане практика уже проработана (…). Были голоса о том, что это нарушает права человека. Некоторые граждане стран подавали в Европейский суд по правам человека. Европейский суд по правам человека поддержал законодательства тех стран, где были введены эти нормы", - уточнил и.о. главы комитета.





В то же время касательно запрета на атрибутику Е. Онгарбаев отметил, что "это другой вопрос".





"Что касается одежды, где есть атрибуты деструктивных религиозных течений. Это другой вопрос. Здесь мы говорим не только религии. К примеру, свастика. Можно ее носить в общественных местах?! Какие-то вещи, которые пропагандируют антисемитизм. Наверное, нет. Если будут такие случаи, то к этим лицам будет приниматься мера", - указал спикер.





По его словам, в отношении коротких брюк запрет в настоящее время не рассматривается.





"В настоящее время этот вопрос не рассматривается: ношение коротких брюк и бород (...) В Таджикистане такие нормы приняты, есть нормы такие в Синьцзян - Уйгурском автономном округе, определенные правила, нормативные акты, которые регулируют эти вопросы. Мы сегодня таких норм не принимаем. В любом случае, для реализации закона нужны какие-то подзаконные нормативные акты. Во время реализации этих норм соответствующие госорганами в дальнейшем какие-то шаги должны быть предусмотрены", - полагает и.о. главы комитета.





Ксения Давыдова, Астана.