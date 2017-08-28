В Наурызбайском районе Алматы построили новый административный центр и ряд соцобъектов

В этом году исполнилось 3 года с момента Указа главы государства о создании нового Наурызбайского района.

В новом административно-деловом центре Наурызбайского района с парковой зоной расположились местный акимат, суд, прокуратура, ЦОН, ЗАГС, Казпочта, банк, центр выплаты пенсий, управления государственных доходов, юстиции и др. При строительстве на 95% использовались казахстанские строительные материалы. Завершено строительство РУВД, школы на 1200 мест, поликлиники на 500 посещений , сообщает пресс-служба акима Алматы.









В этом году исполнилось 3 года с момента Указа главы государства о создании нового Наурызбайского района. За этот период было заасфальтировано 188 км районных дорог, 64 многоквартирных дома были подключены к теплоснабжению. Район на 100% обеспечен газоснабжением. Построены 2 школы, 3 поликлиники, на принципах ГЧП открыты 33 детских сада, а также 17 спортивных и детских площадок. Налоговые поступления района выросли в 11 раз, количество действующих объектов МСБ в 4 раза.





«Наурызбайский район развивается по принципу полицентричности. С открытием нового административного центра все государственные услуги будут предоставляться в одном месте. В дальнейшем здесь появятся новые спортивные и культурные объекты, строится жилье, детские сады, создаются рабочие места. До конца года будут построены 123 км водопроводных и 80 км канализационных сетей. В рамках программы «Нурлы жер» планируется строительство 21 многоквартирного жилого дома. 7 домов на 496 квартир будут введены уже в сентябре. Все это вкупе повысит инвестиционную привлекательность района, приблизит качество оказываемых услуг к общегородским стандартам и улучшит социальное самочувствие почти 160 тыс. жителей», - отметил аким Алматы Бауыржан Байбек.









С начала нового учебного года начнет функционировать новая школа №174 на 1200 мест, возведенная в рамках программы «Туған жер» частным благотворительным фондом «Саби». Более месяца оказывает услуги yjdfz поликлиника на 500 посещений, построенная за счет средств ТОО «Завод Электрокабель». Помимо оказания первичной медико-санитарной помощи здесь планируется проведение скрининговых исследований на ранее выявление рака желудка, открыты отделения рентген диагностики, кабинеты офтальмолога, оториноларинголога, торакальной и абдимональной колопроктологии и др. Оба объекта будут переданы в коммунальную собственность города.





Вдоль русла реки Каргалы проведены строительные работы по берегоукреплению общей протяженностью 7,7 км, а также благоустройство прилегающей территории, образовав новый центр досуга для жителей района. Устанавливаются малые архитектурные формы, детские игровые площадки, декоративные опоры освещения, ведется строительство пешеходных тротуаров.





Кроме того, завершается капитальный ремонт ул. Жандосова от ул. Саина до пос. Таусамалы протяженностью 2,08 км, предусматривающий уширение проезжей части до 4-х полос, реконструкцию моста через р. «Каргалы», устройство велодорожек протяженностью 2 км и тротуаров протяженностью 4 км. Ведется строительство пробивки пр. Абая от ул. Ашимова в мкр. Калкаман до границы города.















