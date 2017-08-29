В республиканский бюджет планируется заложить курс на уровне 340 тенге за доллар
29 августа 2017, 12:55
Мы будем готовы этот вопрос мониторить, и в случае необходимости на уточнение бюджета, корректировать - Сулейменов.
В республиканский бюджет планируется заложить курс на уровне 340 тенге за доллар, передаёт Казинформ.
"В своих расчетах, исходя из модели, которая у нас есть и при тех параметрах, которые в эту модель заложены, курс у нас 340 тенге (...) Курс тенге мы закладываем исключительно в расчетных целях. Как вы знаете, Национальный банк не регулирует движение курса тенге, он находится полностью в свободном обращении, соответственно, прогнозировать его достаточно сложно. Поэтому мы рассчитываем только расчетный прогнозный курс тенге, это ни в коем случае не является индикатором того, что будет происходить на валютных рынках", - пояснил глава Миннацэкономики Тимур Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в Правительстве РК.
Он подчеркнул, что такой курс, вполне возможно, не будет полностью соответствовать тому курсу, который будет складываться непосредственно на рынке.
"Мы будем готовы этот вопрос мониторить, и в случае необходимости на уточнение бюджета, корректировать", - добавил Т.Сулейменов.
Анеля Касымова.
Фото: primeminister.kz.
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