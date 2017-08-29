Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В республиканский бюджет планируется заложить курс на уровне 340 тенге за доллар

29 августа 2017, 12:55

Мы будем готовы этот вопрос мониторить, и в случае необходимости на уточнение бюджета, корректировать - Сулейменов.

В республиканский бюджет планируется заложить курс на уровне 340 тенге за доллар, передаёт Казинформ.

"В своих расчетах, исходя из модели, которая у нас есть и при тех параметрах, которые в эту модель заложены, курс у нас 340 тенге (...) Курс тенге мы закладываем исключительно в расчетных целях. Как вы знаете, Национальный банк не регулирует движение курса тенге, он находится полностью в свободном обращении, соответственно, прогнозировать его достаточно сложно. Поэтому мы рассчитываем только расчетный прогнозный курс тенге, это ни в коем случае не является индикатором того, что будет происходить на валютных рынках", - пояснил глава Миннацэкономики Тимур Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в Правительстве РК.

Он подчеркнул, что такой курс, вполне возможно, не будет полностью соответствовать тому курсу, который будет складываться непосредственно на рынке.

"Мы будем готовы этот вопрос мониторить, и в случае необходимости на уточнение бюджета, корректировать", - добавил Т.Сулейменов.

Анеля Касымова.

Фото: primeminister.kz.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...