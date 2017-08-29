Айман Умарова: У нас должен быть министр по делам женщин и семьи

Известный адвокат Айман Умарова прокомментировала декриминализацию статей 108 и 109 УК РК. Согласно поправкам, побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью, будут наказываться штрафом от 23 до 39 тысяч тенге , сообщает , сообщает Zakon.kz





«Думаю, что проблема не в декриминализации. Проблему насилия нужно решать глубоко. У нас должен быть министр по делам женщин и семьи. Этим вопросом нельзя заниматься от случая к случаю, этим нужно заниматься постоянно и охватывать проблему со всех сторон. Важна гендерная политика на государственном уровне. Необходимо правильное воспитание в семье, в детском саду, в школе, потому что всё начинается с детства. Когда наш сын подергал девочку за косички, мы говорим «ура», но если это нашу девочку подергают за косички, мы говорим «какой ужас», - отметила Умарова.





Правозащитница призывает не быть равнодушными к насилию.





«Насилие растет из-за социального неравенства. Сейчас людям не до морали, не до воспитания детей, главное их накормить, а что и как будет, уже не так важно. В основном, насильники - это люди, которых родила жестокость, их социальная среда. Мы должны воспитывать поколение, которое должно понимать, что насилие это плохо. Мы не должны быть равнодушны к насилию, мы не должны это скрывать, нужно открыто говорить и вести антипропаганду везде, на телевидении, в социальных сетях, везде», - сказала Айман Умарова.





В Южно-Казахстанской области был запущен пилотный проект Генеральной прокуратуры - «Казахстан без насилия в семье», целью которого является определение наиболее эффективных мер в борьбе с бытовым насилием в ходе апробации. Основной акцент мероприятий, проводимых в рамках проекта, сделан на внедрение новых подходов в профилактике домашнего насилия и комплексную работу с семьями. Впервые в пилотном режиме прошла психокоррекция с семейными дебоширами.





Для этого ЦВАД (мед. вытрезвитель) были преобразованы в Центр по работе с агрессорами. Кроме того, для обеспечения доступа к получению бесплатной помощи жертвам бытового насилия, в каждом районе создали социально-психологические службы.



