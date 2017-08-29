Как вести себя на борту воздушного судна - правила
29 августа 2017, 16:28
В случае нарушения данных правил командир ВС принимает необходимые меры по обеспечению безопасного завершения полета воздушного судна.
Приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 30 июня 2017 года утверждены Правила поведения на борту воздушного судна, сообщает Zakon.kz.
Так, пассажирам воздушного судна необходимо:
- предоставить посадочный талон для проверки членам экипажа;
- занять свое место, согласно посадочному талону, с размещением личных вещей и ручной клади на специально отведенных местах. В случае несоответствия багажа габаритам ручной клади, необходимо сдать багаж в багажный отсек;
- не создавать препятствия для передвижения других пассажиров или членов экипажа;
- застегнуть привязные ремни пассажирского кресла по распоряжению командира воздушного судна или при включении информационных знаков, обязывающих выполнить указанные действия (рекомендуется оставлять привязные ремни застегнутыми в течение всего полета);
- по указанию членов экипажа отключать радиоэлектронные приборы и средства связи либо переводить их в автономный режим «в полете»;
- соблюдать дисциплину и порядок до конца всего полета;
- безоговорочно выполнять требования командира воздушного судна и других членов экипажа, а также действия, указанные на включенных информационных табло.
Пассажиры воздушного судна могут:
- отказаться от полёта при обоснованном беспокойстве по поводу своей безопасности;
- обращаться к членам экипажа и требовать у них защиты в случаях, если их жизни, здоровью или личному достоинству угрожает опасность.
При этом не допускается:
- вставать, ходить по салону и стоять в проходах во время руления, взлета и посадки самолета;
- создавать условия, некомфортные для остальных пассажиров или препятствующие работе членов экипажа;
- использовать аварийно-спасательное оборудование без соответствующих указаний членов экипажа;
- входить или пытаться проникнуть в кабину пилотов;
- допускать по отношению к другим лицам на борту воздушного судна любое словесное оскорбление, применение насилия либо угрозы его применения;
- употреблять алкогольные напитки, включая купленные в магазинах беспошлинной торговли, за исключением предложенных на борту воздушного судна в рамках стандартного обслуживания;
- пересаживаться на место, отличное от указанного в посадочном талоне, без разрешения или указания члена экипажа.
В случае нарушения данных правил пассажирами, командир ВС, в зависимости от уровня угрозы, принимает необходимые меры по обеспечению безопасного завершения полета воздушного судна.
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (28 августа 2017 г.).
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