Последствия урагана Харви в фотографиях
29 августа 2017, 16:35
Стихийное бедствие успело нанести ощутимый урон.
На США обрушился первый за 12 лет мощнейший ураган Харви, который принес разрушительные наводнения в Техас.
Источник: fullpicture.ru
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