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Избран заместитель председателя ЦИК РК

29 августа 2017, 16:53

Ранее занимавший эту должность Фоос Владимир Карлович продолжит работу в комиссии в качестве члена ЦИК РК.

29 августа на заседании Центризбиркома член комиссии Петров Константин Викторович в порядке ротации избран заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

Ранее занимавший эту должность более 10 лет Фоос Владимир Карлович продолжит работу в комиссии в качестве члена ЦИК РК.

Согласно пункта 2 статьи 11 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан" заместитель председателя Центральной избирательной комиссии избирается на заседании ЦИК.

Фото: Актюбинский Вестник.

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