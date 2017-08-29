Избран заместитель председателя ЦИК РК
29 августа 2017, 16:53
Ранее занимавший эту должность Фоос Владимир Карлович продолжит работу в комиссии в качестве члена ЦИК РК.
29 августа на заседании Центризбиркома член комиссии Петров Константин Викторович в порядке ротации избран заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.
Ранее занимавший эту должность более 10 лет Фоос Владимир Карлович продолжит работу в комиссии в качестве члена ЦИК РК.
Согласно пункта 2 статьи 11 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан" заместитель председателя Центральной избирательной комиссии избирается на заседании ЦИК.
Фото: Актюбинский Вестник.
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