В Узбекистане уволен глава пресс-службы президента
30 августа 2017, 11:30
Ходжаев был уволен "из-за допущенных недостатков в освещении музыкального фестиваля "Шарк тароналари".
Асаджон Ходжаев уволен с поста руководителя пресс-службы президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-издание daryo.uz со.
"Асаджон Ходжаев освобожден от должности заместителя государственного советника — руководителя пресс-службы президента", — говорится в сообщении.
По данным издания kun.uz, Ходжаев был уволен "из-за допущенных недостатков в освещении музыкального фестиваля "Шарк тароналари", который в эти дни проходит в Самарканде.
Ходжаев был назначен на должность руководителя пресс-службы Мирзиеева в марте этого года. До этого он работал главой исполнительного аппарата премьер-министра Абдуллы Арипова, занимал пост директора Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои.
Фото: www.gazeta.uz
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