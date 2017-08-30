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В Узбекистане уволен глава пресс-службы президента

30 августа 2017, 11:30

Ходжаев был уволен "из-за допущенных недостатков в освещении музыкального фестиваля "Шарк тароналари".

Асаджон Ходжаев уволен с поста руководителя пресс-службы президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-издание daryo.uz со.

"Асаджон Ходжаев освобожден от должности заместителя государственного советника — руководителя пресс-службы президента", — говорится в сообщении.
По данным издания kun.uz, Ходжаев был уволен "из-за допущенных недостатков в освещении музыкального фестиваля "Шарк тароналари", который в эти дни проходит в Самарканде.

Ходжаев был назначен на должность руководителя пресс-службы Мирзиеева в марте этого года. До этого он работал главой исполнительного аппарата премьер-министра Абдуллы Арипова, занимал пост директора Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои.

Фото: www.gazeta.uz



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