В Узбекистане уволен глава пресс-службы президента

Асаджон Ходжаев уволен с поста руководителя пресс-службы президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщает сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-издание daryo.uz со.





"Асаджон Ходжаев освобожден от должности заместителя государственного советника — руководителя пресс-службы президента", — говорится в сообщении.

По данным издания kun.uz, Ходжаев был уволен "из-за допущенных недостатков в освещении музыкального фестиваля "Шарк тароналари", который в эти дни проходит в Самарканде.





Ходжаев был назначен на должность руководителя пресс-службы Мирзиеева в марте этого года. До этого он работал главой исполнительного аппарата премьер-министра Абдуллы Арипова, занимал пост директора Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои.





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