Астана в будущем может стать похожей на Лондон или Дубай
30 августа 2017, 18:15
Город хотят перестроить на основе опыта мировых столиц. Новый генплан рассчитан на население в 2 млн. человек.
Отбор международных участников на разработку концепции мастер-плана Астаны до 2025 года проводился в начале августа, передает медиацентр столичного акимата.
«Мы полностью поменяем формат генерального планирования. Утвержден мастер-план «2025», конкурс концепции уже разыгран, и пять международных команд будут предлагать свои варианты до конца этого года, по истечении которого мы выберем финалиста и будем уже реализовывать сам мастер-план в 2018 году», – сообщил корреспонденту медиацентра столичного акимата заместитель руководителя Центра урбанистики при ТОО «НИПИ Астанагенплан» Асхат Садуов.
Отметим, что новая концепция плана столицы предусматривает застройку города по полицентричному принципу и рассчитан на население в два миллиона человек. Новый план разработают на опыте Копенгагена, Лондона и Дубая.
«Все команды зарубежные. Одна команда из России, остальные из дальнего зарубежья. Это сингапурская команда, из Канады и две британские. Мы видим иностранных экспертов как помощников в развитии мастер-плана», – проинформировал А. Садуов.
Фото: www.inform.kz
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