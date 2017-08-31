В Испании построили башни из людей
31 августа 2017, 01:01
Создание таких башен — кастелл — старинная традиция Каталонии.
Тысячи человек собрались в испанском городе Вильяфранка-дель-Пенедес, чтобы поучаствовать в традиционном развлечении — возведении «живых башен» из людей. Видео с места событий публикует Ruptly, передает Lenta.ru
Команды состязались друг с другом чтобы выяснить, кому удастся создать конструкцию выше. Создание таких башен — кастелл — старинная традиция Каталонии, поощряемая властями.
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