Принцип состязательности и равноправия в уголовном судопроизводстве
31 августа 2017, 12:09
Казахстан является участником всех основных международных правовых механизмов в сфере прав человека.
Общепризнанные принципы международного права, закрепленные в ст.77 Конституции, такие как, презумпция невиновности, осуществление правосудия только судом, право на защиту и квалифицированную юридическую помощь, право на свидетельский иммунитет, неприкосновенность личности, жилища и собственности, состязательность и равноправие сторон, независимость судей, гласность судопроизводства, находят сегодня свое подтверждение в нормативных постановлениях Верховного Суда Республики Казахстан, и в действующем Уголовно-процессуальном кодексе.
В соответствии с требованиями ст.9 Уголовно-процессуального закона нарушение принципов уголовного процесса влечет признание процессуальных действий незаконными либо признание собранных при этом материалов не имеющим силы доказательств или состоявшегося производства по делу недействительным.
Одним из основополагающих принципов уголовного процесса служит принцип состязательности и равноправия сторон обвинения и защиты. Уголовное преследование, защита и разрешение дела судом отделены друг от друга и осуществляются различными органами и должностными лицами.
Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или защиты, и не выражает каких бы то ни было интересов, помимо интересов права. Сохраняя объективность и беспристрастность, он создает необходимые условия для выполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.
Бесспорно, обеспечение состязательности и равноправия сторон – одно из важнейших условий демократического судопроизводства. Являясь очень емким принципом, он включает способ исследования и оценки доказательств, способ отстаивания участниками процесса своих и представляемых интересов, способ реализации процессуальных функций.
До сих пор серьёзной проблемой остаётся применение принципа состязательности и равноправия сторон на досудебной стадии уголовного процесса. Данная стадия процесса под углом зрения действия принципа состязательности и равноправия сторон практически не освещается, и поэтому этот вопрос продолжает оставаться одним из наиболее актуальных.
Здесь следует отметить, что если принцип состязательности и равноправия сторон не будет работать на досудебной стадии, то стороне обвинения это дает возможность проведения досудебного расследования с обвинительным уклоном. Единственная сторона, которая может противостоять обвинительному уклону – это эффективная защита.
В рамках обеспечения в суде баланса между обвинением и защитой, Уголовно-процессуальном кодексе (далее УПК) существенно расширены значение, роль и полномочия защитника именно на досудебной стадии уголовного производства.
В силу требований ч.2 ст.66 УПК, в качестве защитника в суде может выступать только профессиональный адвокат.
При этом, правом на представление интересов квалифицированным защитником обладают не только подсудимые, но и свидетели, имеющие право на защиту.
И только при участии адвоката в уголовном процессе, в качестве защитника наряду с ним по письменному заявлению, защиту подсудимого могут осуществлять его близкие родственники.
Причем, обязательное участие защитника предусматривается и по делам частного обвинения, если в производстве по делу участвует представитель частного обвинителя.
Уголовно-процессуальным кодексом предусмотрено рассмотрение следственным судьей ходатайств адвоката, участвующего в качестве защитника в истребовании и приобщении к уголовному делу любых сведений, документов, предметов.
Кроме этого, следственный судья рассматривает вопрос назначения экспертизы в случае заявления ходатайства защитника, которое не было удовлетворено органом ведущим расследование.
Также, одной из проблем защитника является обеспечение явки в орган уголовного преследования ранее опрошенного свидетеля. По ходатайству адвоката, участвующего в качестве защитника, в полномочия следственного судьи входит и рассмотрение вопроса о принудительном приводе указанного лица.
Реализация правовых институтов процессуального соглашения, депонирования показаний предусматривает их проведение с обязательным участием адвоката.
На основании ст.217 Уголовно-процессуального кодекса как сторона обвинения, так и сторона защиты вправе ходатайствовать о допросе (депонировании) следственным судьей лица, являющегося потерпевшим, свидетелем, в случае, если имеются основания полагать, что более поздний их допрос в ходе досудебного расследования либо судебного заседания может оказаться невозможным в силу объективных причин (постоянное проживание за пределами Республики Казахстан, выезд за границу, тяжелое состояние здоровья, применение мер безопасности), а также в целях исключения последующих допросов несовершеннолетних свидетелей и потерпевших для исключения психотравмирующего воздействия. При этом, допрос такого лица проводится в присутствии, как прокурора, так и защитника.
Институт депонирования показаний свидетеля, потерпевшего связан с принципом равноправия сторон и направлен на уравнивание прав защиты с правами обвинения по предоставлению доказательств, которые могут быть использованы судом при дальнейшем рассмотрении уголовного дела по существу.
Реализации принципа состязательности уголовного судопроизводства способствует институт присяжных заседателей. Введение подобного института повысило профессиональный уровень судей и в целом качества отправления правосудия, явилось одним из наиболее значимых направлений на пути правового развития государства. Данный принцип означает такое построение правосудия, которое при рассмотрении уголовных дел в судебных заседаниях обеспечивает равные возможности участвующих лиц по отстаиванию своих прав и законных интересов.
Вместе с тем, на сегодняшний день говорить о том, что стороны в уголовном судопроизводстве равноправны, ещё не приходится по той простой причине, что прокурор и адвокат изначально находятся в неравных условиях.
Если прокурор, поддерживающий обвинение, обладает всеми материалами досудебного расследования, то адвокат является бесправной стороной.
Закон не регламентирует порядок самостоятельного сбора и представления предметов, документов и сведений, необходимых для оказания юридической помощи.
В целях решения этой и других проблем уголовного процесса в целом и судопроизводства в частности в Казахстане начато реформирование и совершенствование правоохранительной деятельности.
В своем недавнем выступлении Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев сказал: «сегодня мы рассматриваем вопрос по совершенствованию базовых направлений модернизации системы уголовного преследования, в том числе повышение уровня защиты граждан в уголовном процессе, состязательность уголовного процесса, дальнейшее расширение судебного контроля на досудебной стадии, исключение дублирования и четкое распределение полномочий между органами уголовного преследования, прокуратурой и судом».
В стране инициирован новый этап реформирования. Он ориентирован на реализацию задач по укреплению защиты прав человека в уголовном процессе, повышению состязательности сторон, расширению судебного контроля, а также исключению дублирования и чёткому распределению полномочий между органами расследования, прокуратурой и судом.
В рамках модернизации уголовного процесса следует проработать вопрос повышения состязательности. При выработке новых подходов детально изучен опыт стран с эффективно действующим состязательным уголовным процессом.
Казахстанских адвокатов, также как и в Америке и Англии, следует наделить расширенными правами по сбору доказательств, в том числе создать условия непосредственного обращения в суд с ходатайством о производстве необходимых следственных действий. Адвокат как сторона обвинения не будет зависеть от лица, осуществляющего досудебное производство при инициировании проведения определенных следственных действий, которые, по его мнению, являются необходимыми. К примеру, в действующем уголовно-процессуальном законе, адвокат вправе обратиться с ходатайством о назначении экспертизы к следственному судье только после того как орган уголовного преследования откажет в удовлетворении его ходатайства либо должен ждать истечения 3-х суток и убедиться, что по его ходатайству решение не принято. Полагаем, в этом нет необходимости.
В УПК необходимо закрепить перечень недопустимых для адвокатов действий по сбору доказательств – к примеру, проведение адвокатом самостоятельных негласных следственных действий. Такое ограничение необходимо, когда сбор доказательств сопряжен с вторжением в частную жизнь граждан и ущемлением их конституционных прав.
Эффективно усилит состязательность на стадии рассмотрения дела судом предварительная возможность защиты иметь равный доступ к его материалам - адвокаты могли бы взаимно делиться со стороной обвинения собранным ими пакетом доказательств. Такое процессуальное действие, как обмен между лицом, осуществляющим досудебное производство, и адвокатом собранными доказательствами, ознакомления с ними еще на досудебной стадии позволит исключить неисследованность по делу необходимых для установления истины обстоятельств и, односторонность доказательственной базы.
Наделив адвокатов дополнительными процессуальными полномочиями, мы повышаем их юридическую ответственность (включая уголовную) - в том числе за обеспечение достоверности доказательств. В целом в рамках современного тренда повышения роли адвокатуры в уголовном процессе, необходимо реформирование и укрепление системы адвокатуры и в целом сферы оказания юридических услуг гражданам.
Таким образом, принцип состязательности в уголовном процессе означает равноправие сторон обвинения и защиты при доказывании по уголовному делу и при этом суд выступает как арбитр, от которого отделены функции обвинения и защиты.
Данный принцип означает такое построение правосудия, которое при рассмотрении уголовных дел в судебных заседаниях обеспечивает равные возможности участвующих лиц по отстаиванию своих прав и законных интересов. Иными словами, правосудие является состязательным тогда, когда стороны могут активно и на равных доказывать свою правоту, излагать свои доводы, давать свое толкование фактов, событий и доказательств.
Равенство сторон уголовного судопроизводства является необходимым условием для реализации принципа состязательности. Уголовное судопроизводство только тогда можно признать состязательным, если стороны смогут активно и на равных доказывать свою правоту, оспаривать любое утверждение, любой факт, любое доказательство, давать им свою собственную интерпретацию, собирать и предоставлять доказательства, способствуя этим самым поиску истины и принятию законного и обоснованного решения суда. Именно в таком процессе суд будет выполнять роль арбитра, независимого от сторон либо организатора судебного процесса, который не имеет права подменять собой обвинение либо защиту.
Полагаем, что принцип состязательности, включающий в себя равенство сторон, является гарантией судебной защиты подозреваемого или обвиняемого. Только тогда, когда стороны, как обвинения, так и защиты будут иметь равные права и выполнять равные обязанности по предоставлению доказательств, участию на стадии предварительного расследования уголовного дела и в судебном производстве, в исследовании всех доказательств, будут в полной мере соблюдены гарантии обвиняемого или подсудимого на судебную защиту. Тем самым данный принцип имеет большое значение именно в процессе реализации основных конституционных прав и свобод подозреваемых, обвиняемых или подсудимых. Нарушение прав тех или иных участников уголовного процесса влечет за собой несоблюдение принципа состязательности, а, следовательно, и нарушение конституционных прав и свобод граждан.
Судья Верховного Суда РК Мергена Г
Фото: auto.yuga.ru
В соответствии с требованиями ст.9 Уголовно-процессуального закона нарушение принципов уголовного процесса влечет признание процессуальных действий незаконными либо признание собранных при этом материалов не имеющим силы доказательств или состоявшегося производства по делу недействительным.
Одним из основополагающих принципов уголовного процесса служит принцип состязательности и равноправия сторон обвинения и защиты. Уголовное преследование, защита и разрешение дела судом отделены друг от друга и осуществляются различными органами и должностными лицами.
Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или защиты, и не выражает каких бы то ни было интересов, помимо интересов права. Сохраняя объективность и беспристрастность, он создает необходимые условия для выполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.
Бесспорно, обеспечение состязательности и равноправия сторон – одно из важнейших условий демократического судопроизводства. Являясь очень емким принципом, он включает способ исследования и оценки доказательств, способ отстаивания участниками процесса своих и представляемых интересов, способ реализации процессуальных функций.
До сих пор серьёзной проблемой остаётся применение принципа состязательности и равноправия сторон на досудебной стадии уголовного процесса. Данная стадия процесса под углом зрения действия принципа состязательности и равноправия сторон практически не освещается, и поэтому этот вопрос продолжает оставаться одним из наиболее актуальных.
Здесь следует отметить, что если принцип состязательности и равноправия сторон не будет работать на досудебной стадии, то стороне обвинения это дает возможность проведения досудебного расследования с обвинительным уклоном. Единственная сторона, которая может противостоять обвинительному уклону – это эффективная защита.
В рамках обеспечения в суде баланса между обвинением и защитой, Уголовно-процессуальном кодексе (далее УПК) существенно расширены значение, роль и полномочия защитника именно на досудебной стадии уголовного производства.
В силу требований ч.2 ст.66 УПК, в качестве защитника в суде может выступать только профессиональный адвокат.
При этом, правом на представление интересов квалифицированным защитником обладают не только подсудимые, но и свидетели, имеющие право на защиту.
И только при участии адвоката в уголовном процессе, в качестве защитника наряду с ним по письменному заявлению, защиту подсудимого могут осуществлять его близкие родственники.
Причем, обязательное участие защитника предусматривается и по делам частного обвинения, если в производстве по делу участвует представитель частного обвинителя.
Уголовно-процессуальным кодексом предусмотрено рассмотрение следственным судьей ходатайств адвоката, участвующего в качестве защитника в истребовании и приобщении к уголовному делу любых сведений, документов, предметов.
Кроме этого, следственный судья рассматривает вопрос назначения экспертизы в случае заявления ходатайства защитника, которое не было удовлетворено органом ведущим расследование.
Также, одной из проблем защитника является обеспечение явки в орган уголовного преследования ранее опрошенного свидетеля. По ходатайству адвоката, участвующего в качестве защитника, в полномочия следственного судьи входит и рассмотрение вопроса о принудительном приводе указанного лица.
Реализация правовых институтов процессуального соглашения, депонирования показаний предусматривает их проведение с обязательным участием адвоката.
На основании ст.217 Уголовно-процессуального кодекса как сторона обвинения, так и сторона защиты вправе ходатайствовать о допросе (депонировании) следственным судьей лица, являющегося потерпевшим, свидетелем, в случае, если имеются основания полагать, что более поздний их допрос в ходе досудебного расследования либо судебного заседания может оказаться невозможным в силу объективных причин (постоянное проживание за пределами Республики Казахстан, выезд за границу, тяжелое состояние здоровья, применение мер безопасности), а также в целях исключения последующих допросов несовершеннолетних свидетелей и потерпевших для исключения психотравмирующего воздействия. При этом, допрос такого лица проводится в присутствии, как прокурора, так и защитника.
Институт депонирования показаний свидетеля, потерпевшего связан с принципом равноправия сторон и направлен на уравнивание прав защиты с правами обвинения по предоставлению доказательств, которые могут быть использованы судом при дальнейшем рассмотрении уголовного дела по существу.
Реализации принципа состязательности уголовного судопроизводства способствует институт присяжных заседателей. Введение подобного института повысило профессиональный уровень судей и в целом качества отправления правосудия, явилось одним из наиболее значимых направлений на пути правового развития государства. Данный принцип означает такое построение правосудия, которое при рассмотрении уголовных дел в судебных заседаниях обеспечивает равные возможности участвующих лиц по отстаиванию своих прав и законных интересов.
Вместе с тем, на сегодняшний день говорить о том, что стороны в уголовном судопроизводстве равноправны, ещё не приходится по той простой причине, что прокурор и адвокат изначально находятся в неравных условиях.
Если прокурор, поддерживающий обвинение, обладает всеми материалами досудебного расследования, то адвокат является бесправной стороной.
Закон не регламентирует порядок самостоятельного сбора и представления предметов, документов и сведений, необходимых для оказания юридической помощи.
В целях решения этой и других проблем уголовного процесса в целом и судопроизводства в частности в Казахстане начато реформирование и совершенствование правоохранительной деятельности.
В своем недавнем выступлении Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев сказал: «сегодня мы рассматриваем вопрос по совершенствованию базовых направлений модернизации системы уголовного преследования, в том числе повышение уровня защиты граждан в уголовном процессе, состязательность уголовного процесса, дальнейшее расширение судебного контроля на досудебной стадии, исключение дублирования и четкое распределение полномочий между органами уголовного преследования, прокуратурой и судом».
В стране инициирован новый этап реформирования. Он ориентирован на реализацию задач по укреплению защиты прав человека в уголовном процессе, повышению состязательности сторон, расширению судебного контроля, а также исключению дублирования и чёткому распределению полномочий между органами расследования, прокуратурой и судом.
В рамках модернизации уголовного процесса следует проработать вопрос повышения состязательности. При выработке новых подходов детально изучен опыт стран с эффективно действующим состязательным уголовным процессом.
Казахстанских адвокатов, также как и в Америке и Англии, следует наделить расширенными правами по сбору доказательств, в том числе создать условия непосредственного обращения в суд с ходатайством о производстве необходимых следственных действий. Адвокат как сторона обвинения не будет зависеть от лица, осуществляющего досудебное производство при инициировании проведения определенных следственных действий, которые, по его мнению, являются необходимыми. К примеру, в действующем уголовно-процессуальном законе, адвокат вправе обратиться с ходатайством о назначении экспертизы к следственному судье только после того как орган уголовного преследования откажет в удовлетворении его ходатайства либо должен ждать истечения 3-х суток и убедиться, что по его ходатайству решение не принято. Полагаем, в этом нет необходимости.
В УПК необходимо закрепить перечень недопустимых для адвокатов действий по сбору доказательств – к примеру, проведение адвокатом самостоятельных негласных следственных действий. Такое ограничение необходимо, когда сбор доказательств сопряжен с вторжением в частную жизнь граждан и ущемлением их конституционных прав.
Эффективно усилит состязательность на стадии рассмотрения дела судом предварительная возможность защиты иметь равный доступ к его материалам - адвокаты могли бы взаимно делиться со стороной обвинения собранным ими пакетом доказательств. Такое процессуальное действие, как обмен между лицом, осуществляющим досудебное производство, и адвокатом собранными доказательствами, ознакомления с ними еще на досудебной стадии позволит исключить неисследованность по делу необходимых для установления истины обстоятельств и, односторонность доказательственной базы.
Наделив адвокатов дополнительными процессуальными полномочиями, мы повышаем их юридическую ответственность (включая уголовную) - в том числе за обеспечение достоверности доказательств. В целом в рамках современного тренда повышения роли адвокатуры в уголовном процессе, необходимо реформирование и укрепление системы адвокатуры и в целом сферы оказания юридических услуг гражданам.
Таким образом, принцип состязательности в уголовном процессе означает равноправие сторон обвинения и защиты при доказывании по уголовному делу и при этом суд выступает как арбитр, от которого отделены функции обвинения и защиты.
Данный принцип означает такое построение правосудия, которое при рассмотрении уголовных дел в судебных заседаниях обеспечивает равные возможности участвующих лиц по отстаиванию своих прав и законных интересов. Иными словами, правосудие является состязательным тогда, когда стороны могут активно и на равных доказывать свою правоту, излагать свои доводы, давать свое толкование фактов, событий и доказательств.
Равенство сторон уголовного судопроизводства является необходимым условием для реализации принципа состязательности. Уголовное судопроизводство только тогда можно признать состязательным, если стороны смогут активно и на равных доказывать свою правоту, оспаривать любое утверждение, любой факт, любое доказательство, давать им свою собственную интерпретацию, собирать и предоставлять доказательства, способствуя этим самым поиску истины и принятию законного и обоснованного решения суда. Именно в таком процессе суд будет выполнять роль арбитра, независимого от сторон либо организатора судебного процесса, который не имеет права подменять собой обвинение либо защиту.
Полагаем, что принцип состязательности, включающий в себя равенство сторон, является гарантией судебной защиты подозреваемого или обвиняемого. Только тогда, когда стороны, как обвинения, так и защиты будут иметь равные права и выполнять равные обязанности по предоставлению доказательств, участию на стадии предварительного расследования уголовного дела и в судебном производстве, в исследовании всех доказательств, будут в полной мере соблюдены гарантии обвиняемого или подсудимого на судебную защиту. Тем самым данный принцип имеет большое значение именно в процессе реализации основных конституционных прав и свобод подозреваемых, обвиняемых или подсудимых. Нарушение прав тех или иных участников уголовного процесса влечет за собой несоблюдение принципа состязательности, а, следовательно, и нарушение конституционных прав и свобод граждан.
Судья Верховного Суда РК Мергена Г
Фото: auto.yuga.ru
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