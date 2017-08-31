Пьяный мужчина напал на участкового инспектора в Алматинской области
31 августа 2017, 12:53
29-летний участковый, получивший при задержании удар по лицу, после оказания медицинской помощи продолжил службу на своем обслуживаемом участке.
Пьяный мужчина напал на участкового инспектора в Алматинской области. Ему грозит уголовное наказание, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу области.
По информации пресс-службы, к уголовной ответственности привлекается 32-летний житель Сарканского района, напавший на сельского участкового.
Как выяснилось, инцидент между полицейским и сельчанином, находившимся в алкогольном подпитии, произошел 30 августа в селе Койлык. Пьяный мужчина напал на участкового инспектора после того, как тот сделал ему соответствующее замечание по поводу его состояния и потребовал пройти медосвидетельствование.
«Несмотря на агрессивность, пьяного нарушителя удалось обезвредить и доставить в Сарканский РОВД. 29-летний участковый, получивший при задержании удар по лицу, после оказания медицинской помощи продолжил службу на своем обслуживаемом участке» - отметили в областной полиции.
По факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст.380 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти». Подозреваемый мужчина помещен под стражу в изолятор временного содержания сарканской районной полиции.
Фото: соцсети
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