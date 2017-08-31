Казахстанцев возмутили задания в учебниках по русскому языку за 7 класс
31 августа 2017, 18:31
Пользователь Facebook считает, что вопросы в нем затрагивают совершенно другие школьные предметы.
Свое недовольство выразила пользователь Facebook Жанетта Бегахметова, передает Zakon.kz.
Она сделала пост, в котором выразила свое возмущение заданиями из учебника по русскому языку за 7 класс. Жанетта считает, что вопросы в нем затрагивают совершенно другие школьные предметы.
«Вы знаете визитную карточку баурсака?! Никогда не думала, что у хлеба может быть своя визитная карточка, до чего дошел прогресс, как говорится, и это очень актуально в изучении русского языка» - пишет девушка.
Кроме отвлеченных заданий, казахстанку возмутил и внешний вид учебника.
«Оборотная сторона обложки у данного учебника тоже весьма впечатляющая, с названием соцсетей. Я так понимаю, у автора учебника особенные отношения с соцсетями, видимо научилась пользоваться только недавно и решила дать мастер-класс семиклассникам. Только вот не пойму, при чем тут русский язык?», – недоумевает женщина.
Фото: соцсети
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