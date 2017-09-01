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Сегодня мусульмане Казахстана празднуют Курбан айт

1 сентября 2017, 06:16

В мечетях страны проходят праздничные богослужения, а в специально отведенных местах для забоя скота проводятся обряды жертвоприношения.

Мусульмане Казахстана, как и верующие в других странах сегодня отмечают Курбан айт. В 2017 году праздник жертвоприношения выпал на 1-3 сентября. В стране выходной по случая первого дня любимого религиозного праздника, передает Zakon.kz.

Сегодня ве мусульмане отправляются в мечеть, чтобы вместе совершить особую праздничную молитву - Айт намаз, по окончании которой нужно остаться на праздничную проповедь (хутбу) - это является сунной.
В городе Алматы праздничный намаз состоится 1 сентября в 7.00 часов утра.
В городе Астана праздничный намаз состоится 1 сентября в 7.00 часов утра.
Как совершается праздничный намаз
Намаз ‘ид читается так же, как и другие намазы, с небольшой разницей в том, что в ‘ид намазе произносится на шесть такбиров больше:
В первом ракате, после произнесения первого такбира и дуа “сана”, произносятся еще три такбира. Во втором ракате, после чтения Корана, перед тем, как совершить поясной поклон, произносятся ещё три такбира, а затем еще один такбир для поясного поклона.
Итого, в каждом ракате, в положении кыяма, в общей сложности произносится 8 такбиров.
После праздничного намаза все мусульмане поздравляют друг друга пожеланием: «Ид Мубарак!» - «Благословенного праздника!»
Омовение и наряды
Мусульманам в этот день желательно совершить омовение, а мужчинам сделать так, чтобы от их тела исходили приятные ароматы. Желательно также одеться в лучшие наряды.

Прием пищи перед молитвой
В день Курбан айта, Сунной (желательным, но не обязательным) является не кушать до совершения праздничной молитвы и принесения в жертву животного, чтобы затем, совершив жертвоприношение, первой едой стало мясо жертвенного животного. Среди азиатских народов принято сразу готовить то, что быстрее всего жарится. Как правило, это легкие, сердце, печень и прочие внутренности, из которых получается замечательный куырдак :)
Поздравления с праздником Курбан айт
Не возникает никаких сомнений в необходимости поздравить людей с приходом праздника Курбан айт. В этом случае произносят следующие слова:
«Такаббалла Аллах Минна уа Минкум» (Пусть Аллах примет это от нас и от вас).

Что лучше всего совершать после праздничной молитвы
В дни праздника можно приготовить праздничный дастархан, пригласить родственников, соседей, друзей. В эти дни особо поощряются поддерживание родственных связей, поэтому рекомендуем посетить своих родных и близких. Будьте доброжелательны, улыбчивы.
Подавайте милостыню, творите доброе.

Фото: azan.kz



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