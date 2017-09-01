В Сети становится популярным «двойной метакот»

В Сети обратили внимание на фотографии кота с необычным раскрасом на спине, напоминающем очертания пухлого кота. Снимки были опубликованы в Twitter-аккаунте tatuya01 и за три дня набрали более 245 тысяч дизлайков и 130 тысяч репостов.





В комментариях под постом пользователи социальной сети сошлись во мнении, что на фотографиях запечатлен двойной метакот, пришедший на землю, чтобы управлять человечеством. «Пророчество сбывается! Метакот прибыл, чтобы управлять нами в два раза круче, чем это смог бы сделать обычный кот», — принялись восхищаться они.





Некоторым показалось, что кот совсем не похож на лидера Земли, а всего-навсего надел «кошачью» курточку или специальный камуфляж. «Похоже на то, что он нарядился в одно из тех специальных платьев с черным контуром, которые делают фигуру стройнее», — пошутил один из них.

В конце июля в Twitter обнаружили черно-белого котенка с пятном на морде, напоминающем свернувшегося в клубок кота. Тогда пользователи назвали необычное явление Catception по аналогии в фильмом Кристофера Нолана «Начало».



pic.twitter.com/1vrJW1a3Xk — ねこやん (@tatuya01) 29 августа 2017 г.