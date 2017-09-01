11-летний казахстанец Амир Махмет установил новый мировой рекорд по отжиманиям на бутылках
1 сентября 2017, 19:02
Свой рекорд Амир посвящает в День Знаний всем ученикам Казахстана.
Вчера вечером на территории выставки Астана EXPO-2017 пятикратный рекордсмен Казахстанской книги рекордов КИнЭС по отжиманиям, а также обладатель звания мирового рекордсмена по удержанию планки Амир Махмет установил новый мировой рекорд по отжиманиям на бутылках, отжавшись 53 раза за один подход, сообщает Zakon.kz
Физическое упражнение является наиболее сложным видом из-за сложности в поддержке спортсменом баланса между телом и инструментами.
Данный рекорд был зафиксирован представителем Казахстанской книги рекордов Кудайбергеновым Чингизом Куандыковичем.
Свой рекорд Амир посвящает в День Знаний всем ученикам Казахстана и желает им в новом учебном году учиться на отлично и вести здоровый образ жизни.
Отметим, что Амир живет и учиться на родине легендарного борца Кажымукана Мунайтпасова в селе Кажымукан, Целиноградского района, Акмолинской области.
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