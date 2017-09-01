11-летний казахстанец Амир Махмет установил новый мировой рекорд по отжиманиям на бутылках

Свой рекорд Амир посвящает в День Знаний всем ученикам Казахстана.

Вчера вечером на территории выставки Астана EXPO-2017 пятикратный рекордсмен Казахстанской книги рекордов КИнЭС по отжиманиям, а также обладатель звания мирового рекордсмена по удержанию планки Амир Махмет установил новый мировой рекорд по отжиманиям на бутылках, отжавшись 53 раза за один подход , сообщает , сообщает Zakon.kz





Физическое упражнение является наиболее сложным видом из-за сложности в поддержке спортсменом баланса между телом и инструментами.





Данный рекорд был зафиксирован представителем Казахстанской книги рекордов Кудайбергеновым Чингизом Куандыковичем.





Свой рекорд Амир посвящает в День Знаний всем ученикам Казахстана и желает им в новом учебном году учиться на отлично и вести здоровый образ жизни.





Отметим, что Амир живет и учиться на родине легендарного борца Кажымукана Мунайтпасова в селе Кажымукан, Целиноградского района, Акмолинской области.





















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