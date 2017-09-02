В Актау погодные условия не позволили посадить самолёты
2 сентября 2017, 11:57
Пассажиры общей численностью 88 человек несколько часов ждали улучшения погодных условий.
Следовавшие из Москвы и Сочи самолёты не смогли сесть в Актау, и ушли на запасной аэродром в Атырау, сообщает tumba.kz.
С большой задержкой прибыло сегодня воздушное судно авиакомпании "Scat", следующее рейсом 806 сообщение Москва-Актау, а также самолёт этой же авиакомпании, выполнявший рейс 820 из Сочи.
Как сообщила Виктория Старожилова, руководитель отдела по связям с общественностью, из-за погодных условий самолёты вынуждены были приземлиться на запасном аэродроме в Атырау. Пассажиры общей численностью 88 человек несколько часов ждали улучшения погодных условий.
- Причиной задержки рейса стал сильный туман в аэропорту Актау. Видимость составляла менее 150 метров, - сказала Виктория Старожилова.
Ергазы Джолдасов, директор аэропорта Актау сообщил, что опоздание утренних рейсов послужило причиной задержки ещё нескольких вылетов в города Казахстана - ждали транзитных пассажиров.
Фото: Tumba.kz
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