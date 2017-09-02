Мы с женой ждем второго ребенка - Геннадий Головкин

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) во второй раз станет отцом, пишет Vesti.kz





"Со мной в США регулярно находится брат Максим, потому что он - часть команды и один из тренеров. Рядом и жена с сыном, который учится в американской школе и радует нас. Моя жена сейчас беременна. Мы ждем нашего второго ребенка. Он родится здесь, в США", - сказал Головкин.





7 июля этого года 35-летний Головкин отметил десятилетнюю годовщину свадьбы, которая состоялась в красивую дату - 7.07.2007. Его супруга Алина также родом из Караганды и не ведет публичную жизнь. До свадьбы они встречались семь лет. У Алины Головкиной два высших образования, но карьерой она пожертвовала ради семьи. В 2009 году у супругов родился сын Вадим, названный в честь погибшего старшего брата боксера. Ребенок занимается хоккеем.



