В Астане организована сельскохозяйственная ярмарка Южно-Казахстанской области

В Астане в рамках Дней Южно-Казахстанской области началась сельскохозяйственная ярмарка. Отметим, что мероприятие запланировано на два дня, где Южно-Казахстанские фермеры смогут реализовать свою продукцию стоимостью 265 миллионов тенге , сообщает пресс-служба акима ЮКО.









Аграрии области привезли на ярмарку 104 тонны мясной продукции, 188 тонн овощей, 54 тонны молочной продукции, а также шардаринские дыни и арбузы, тюлькубасские яблоки и сарыагашские помидоры.









«К сегодняшнему мероприятию южноказахстанские фермеры подготовились особенно. Цены на 20-25% ниже рыночных. Подавляющее большинство посетителей интересуются мясом и молочными продуктами. Главной особенностью ярмарки является -экологически чистая сельскохозяйственная продукция», - отметил заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Турганбек Оспанов.

















Напомним, это 5 ярмарка сельхозпроизводителей области в рамках выставки ЭКСПО. В соответствии с порядком, основная продукция отечественных производителей предлагают жителям и гостям столицы в ходе данных ярмарок. В целом, Южно-Казахстанская область планирует организовать 6 ярмарок в рамках выставки ЭКСПО, и реализовать в столице 12976 тонн сельскохозяйственной продукции.

















Стоит отметить, в этом году в области посевная площадь увеличилась на 20,7 тыс. га и составила 809,5 тыс. гектаров. В текущем году аграрии региона собрали богатый урожай. К примеру, по области на сегодняшний день собрано 762 тыс. тонн овощей, 1 млн. тонн бахчевых культур и более 208 тысяч тонн картофеля.

































Фото: пресс-службы



