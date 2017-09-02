В Астане организована сельскохозяйственная ярмарка Южно-Казахстанской области
2 сентября 2017, 17:49
Аграрии области привезли на ярмарку 104 тонны мясной продукции, 188 тонн овощей, 54 тонны молочной продукции.
В Астане в рамках Дней Южно-Казахстанской области началась сельскохозяйственная ярмарка. Отметим, что мероприятие запланировано на два дня, где Южно-Казахстанские фермеры смогут реализовать свою продукцию стоимостью 265 миллионов тенге, сообщает пресс-служба акима ЮКО.
Аграрии области привезли на ярмарку 104 тонны мясной продукции, 188 тонн овощей, 54 тонны молочной продукции, а также шардаринские дыни и арбузы, тюлькубасские яблоки и сарыагашские помидоры.
«К сегодняшнему мероприятию южноказахстанские фермеры подготовились особенно. Цены на 20-25% ниже рыночных. Подавляющее большинство посетителей интересуются мясом и молочными продуктами. Главной особенностью ярмарки является -экологически чистая сельскохозяйственная продукция», - отметил заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Турганбек Оспанов.
Напомним, это 5 ярмарка сельхозпроизводителей области в рамках выставки ЭКСПО. В соответствии с порядком, основная продукция отечественных производителей предлагают жителям и гостям столицы в ходе данных ярмарок. В целом, Южно-Казахстанская область планирует организовать 6 ярмарок в рамках выставки ЭКСПО, и реализовать в столице 12976 тонн сельскохозяйственной продукции.
Стоит отметить, в этом году в области посевная площадь увеличилась на 20,7 тыс. га и составила 809,5 тыс. гектаров. В текущем году аграрии региона собрали богатый урожай. К примеру, по области на сегодняшний день собрано 762 тыс. тонн овощей, 1 млн. тонн бахчевых культур и более 208 тысяч тонн картофеля.
Фото: пресс-службы
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875876-137a5253da014938d9b9dffbb849d5a5
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...