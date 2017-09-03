Внимание, начало нового учебного года: как обезопасить детей по дороге из школы домой

Местная полицейская служба Караганды в преддверии нового учебного года дает советы детям, родителям и водителям.





Как известно, начало осени всегда отличаются увеличением количества ДТП с участием несовершеннолетних. Оно и понятно: за лето дети отвыкли от городского трафика, расслабились.





Кроме того, нужно помнить, что дети младшего возраста часто в силу своих возрастных особенностей не умеют правильно рассчитывать дистанцию до едущих по дороге машин. И им может казаться, что автомобиль находится еще где-то очень далеко и можно спокойно перейти дорогу... А уж про то, что дети во время игры забывают обо всем на свете и сломя голову бросаются за мячом, знают все.





Уважаемые водители!





Подготовку к учебному году должны пройти и водители. Нужно понимать — в ближайшие дни количество детей на дорогах резко увеличится, и далеко не все они будут вести себя правильно. Помните — малыши могут появиться перед машиной в буквальном смысле ниоткуда.





Не превышайте скорость, особенно на небольших улочках и во дворах!





Каждое утро протирайте фары. Помните, что даже слегка пыльные фары уменьшают дистанцию обнаружения пешехода на 2-3 метра.





Как подготовить ребенка





На одежде, рюкзаках должны быть световозвращающие элементы. Здесь опять же можем обратиться к нашему совету по поводу фар: за рулем машины с чистыми фарами водитель замечает в темноте человека на расстоянии 54-55 метров.





Перед школой обязательно пройдите вместе с ребенком (даже если он вам уже кажется «взрослым») весь путь из дома до школы. Во всех опасных местах останавливайтесь и проговаривайте, что он должен делать. Снова пройдите весь путь. Но на этот раз пускай ребенок вам рассказывает, что надо делать, куда смотреть при переходе дороги.





Никаких наушников! Конечно, всем хочется слушать музыку, однако помните — наушники серьезно увеличивают риск ДТП, ведь человек не слышит «шум дороги» (один из главных источников информации). Кстати, опасны и капюшоны.



