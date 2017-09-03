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В Алматинской области горели хозпостройки

3 сентября 2017, 09:34

Обошлось без жертв и пострадавших.

Вечером 2 сентября в Илийском районе в селе Байсерке произошел пожар, передает Zakon.kz.

В 20.55 поступило сообщение о возгорании по адресу Кунаева 20. Горели надворные постройки.

Как сообщили в ДЧС Алматинской области, площадь пожара составила 280 кв. м.

Возгорание было локализовано в 23.15, ликвидировать удалось в 01.10.

Обошлось без жертв и пострадавших.





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