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Сестра, шприц: филиппинка рисует фантастические картины рабочими инструментами

3 сентября 2017, 15:55

Девушка открыла для себя совершенно новое художественное направление — рисование шприцем.

У Кимберли Джой Магбануа всегда был талант к рисованию, но она никогда не проходила никакие курсы и не училась в художественной школе. Вместо этого она начала работать медсестрой и даже не думала, что однажды будет совмещать свою профессию с хобби. Она открыла для себя совершенно новое художественное направление — рисование шприцем.



Источник: Oddity Central

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