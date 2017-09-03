Сестра, шприц: филиппинка рисует фантастические картины рабочими инструментами
3 сентября 2017, 15:55
Девушка открыла для себя совершенно новое художественное направление — рисование шприцем.
У Кимберли Джой Магбануа всегда был талант к рисованию, но она никогда не проходила никакие курсы и не училась в художественной школе. Вместо этого она начала работать медсестрой и даже не думала, что однажды будет совмещать свою профессию с хобби. Она открыла для себя совершенно новое художественное направление — рисование шприцем.
Источник: Oddity Central
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