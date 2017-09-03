Казахстан вошел в топ-5 стран по числу выездных турпоездок из России в 2017 году. По данным ТурСтат , число выездных турпоездок из России в Казахстан выросло до 1 миллиона 275 тысяч за первые шесть месяцев 2017 года и составило 8% от общего числа выездных туристских поездок из России в 17 миллионов, передает Zakon.kz





10 самых популярных страны у российских туристов в 2017 г.: Абхазия (1,668 тысяч поездок), Турция (1,632 тыс.), Финляндия (1,540 тыс.), Казахстан (1,275 тыс.), Украина (999 тыс.), Китай (947 тыс.), Эстония (817 тыс.), Польша (589 тыс.), Таиланд (576 тыс.) и Германия (570 тыс.) вошли в первую десятку зарубежных стран, популярных у российских туристов в 2017 году по числу выездных туристских поездок из России по итогам первых шести месяцев.





Самыми популярными пляжными и курортными направлениями из России в 2017 году стали Турция, Таиланд, Италия, Испания, Грузия, ОАЭ, Кипр, Греция и Вьетнам.



