Как цветут пустыни
3 сентября 2017, 22:37
Пустыни оживают после дождя.
Конечно, некоторые растения растут в пустыне постоянно, приспосабливаясь и изворачиваясь, но иногда эти сухие куски суши показывают себя с необычной стороны, дожидаясь дождей и расцветая всем на удивление. Если вы представляете себе пустыню кучей песка или безжизненного пространства, то это не совсем так. Иногда они оживают. Об этом пишет Fishki.net
Помимо традиционных песчаных (как в Африке), существуют глинистые, каменистые и солончаковые полупустыни и пустыни. Естественно, в зависимости от типа почв, фауна и в особенности флора будут существенно различаться.
Пустыня Атакама
Пустыня Атакама считается самым засушливым местом на Земле. Недавно там выросли цветы. Причиной этого стали аномальные ливневые дожди, обрушившиеся на регион зимой. Обычно Атакама покрывается растениями не чаще, чем раз в семь лет, однако из-за неожиданных ливней засушливая местность превратилась в цветущий сад на пять лет раньше срока. В настоящий момент в пустыне можно наблюдать более 200 различных видов флоры.
Пустынная вербена - яркий представитель пустыни Атакама. Именно она после сезона дождей покрывает все пространство в ярко-лиловый цвет
Поля вербены
Эфемероиды - многолетние травянистые растения, засушливое время года они переживают в виде подземных запасающих органов (клубни, луковицы), находящихся в состоянии покоя. Листья и репродуктивные органы над поверхностью земли развиваются у эфемероидов только на непродолжительное время - сразу после выпадения дождей.
Цветущая нолана
Цветущий кермек (перекати-поле) в пустыне Каракумы, Туркмения.
Каракумы — одна из самых горячих пустынь находится на юге Средней Азии, покрывающая значительную часть Туркмении. Летом дневные температуры нередко превышают 50 градусов. На почве прогрев еще больше — до 80 градусов.
Цистанхе солончаковая (Заразиха)
Представители этого вида лишены хлорофилла - зеленого пигмента, с помощью которого растения улавливают энергию солнечного света и осуществляют фотосинтез и поэтому питание они получают не в результате фотосинтеза, а из клеток растения-хозяина, к корням которого присасываются и забирают питательные вещества.
Аризонский люпин в пустыне Сонора, штат Аризона, США
Сонора или Хила, одна из самых крупных — песчано-каменистая пустыня в районе американо-мексиканской границы к северу от Калифорнийского залива. Здесь относительно мягкая весна, без экстремальных температур, хотя и с небольшим количеством осадков. И раз в 3-4 года пустыня покрывается цветами.
Нолана и вербена
Дикие лилии Сахары
Сахара — крупнейшая пустыня на планете, расположенная на севере Африки и простирается почти на пять тысяч километров от Атлантики до побережья Красного моря, охватывая территорию десяти государств. Сахара разделена на несколько регионов с разными природно-климатическими характеристиками. Ее дюны самое посещаемое место, а весенне цветение привлекает еще больше туристов
Цветы Сахары - Солончаковая астра
Горькуша (соссюрея) сушеницевидная.
Тюльпан Борщева - одно из самых часто встречающихся растений многих пустынь
Примула в пустыне Чиуауа, Техас, США
Пустыня Чиуауа расположена в районе американо-мексиканской границы. Засушливая равнина, прорезаемая горными грядами с мягким климатом. Ранней весной, когда в почве достаточно влаги, а солнце не столь агрессивно, тут зацветают примулы.
Лилия лисохвост (эремурус) в пустыне Кызылкум, Узбекистан
Кызылкум — песчаная пустыня в междуречье Амударьи и Сырдарьи на территории Узбекистана, Казахстана и Туркмении. Почвы здесь скудные, однако эремурус (свеча пустыни), достигающий 2 метров чувствует себя здесь вольготно.
Кадаба безлистная Cadaba aphylla – ксерофильный кустарник - растение Калахари
Калахари — жаркая пустыня в Южной Африке, охватывает главным образом Ботсвану, ЮАР и Намибию, а также Анголу, Зимбабве и Замбию. Считается одним из самых жарких районов в этой части континента.
В начале сезона дождей, который длится с ноября по апрель, в Калахари зацветает лилия-паук. С наступлением засухи растение впадает в спячку.
Ферула, растение достигающее 3 метров в высоту, Авиценна считал, что регулярное применение этого растения создает благоприятные условия для восстановления защитных сил организма
Тамарикс очень нарядное, невысокое деревце или раскидистый кустарник из семейства Тамариксовые. Тончайшие ветки покрываются множеством крохотных разноцветных цветов, придающих кроне растения воздушность
Дикий чеснок
Гоби — обширный регион в Центральной Азии, на территории Монголии и Китая. Растительности в Гоби относительно немного, но дикий чеснок и лук Рота встречаются очень часто
Лук Рота
Намиб — прибрежная пустыня на юго-западе Африки, древнейшая на планете, на языке народа нама ее название буквально означает «место, где ничего нет». Огромная часть пустыни представляет собой голую породу и лишена почвы. В местах, где почва присутствует, она сильно засолена и покрыта плотной известковой коркой. И здесь очень мало осадков, однако после редких дождей в пустые расцветают невысокие травы и редкие цветы.
Вельвичия удивительная (Welwitschia mirabilis) удивительное растение пустыни
Это совершенно уникальный суккулент, на который не похоже ни одно пустынное растение. Оно растет, раскинув на песке единственную пару своих двух метровых листьев, которые интенсивный ветер разрывает на куски, переплетающиеся в единый клубок. Вельвичии растут очень медленно, а возраст некоторых достигает 2000 лет.
В мире можно по пальцам пересчитать счастливчиков, видевших вельвичию удивительную во всей красе в естественной среде - вельвичия считается одним из самых редких растений мира. Она всегда растет в одиночку, в радиусе сотен метров не встретишь ни одной травинки. Выживать в пустыне вельвичии помогает особенное строение ее листьев, на каждом из которых располагаются сотни устьиц, которые поглощают влагу из воздуха.
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