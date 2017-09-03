Как цветут пустыни

Конечно, некоторые растения растут в пустыне постоянно, приспосабливаясь и изворачиваясь, но иногда эти сухие куски суши показывают себя с необычной стороны, дожидаясь дождей и расцветая всем на удивление. Если вы представляете себе пустыню кучей песка или безжизненного пространства, то это не совсем так. Иногда они оживают.

Помимо традиционных песчаных (как в Африке), существуют глинистые, каменистые и солончаковые полупустыни и пустыни. Естественно, в зависимости от типа почв, фауна и в особенности флора будут существенно различаться.

Пустыня Атакама считается самым засушливым местом на Земле. Недавно там выросли цветы. Причиной этого стали аномальные ливневые дожди, обрушившиеся на регион зимой. Обычно Атакама покрывается растениями не чаще, чем раз в семь лет, однако из-за неожиданных ливней засушливая местность превратилась в цветущий сад на пять лет раньше срока. В настоящий момент в пустыне можно наблюдать более 200 различных видов флоры.





Пустынная вербена - яркий представитель пустыни Атакама. Именно она после сезона дождей покрывает все пространство в ярко-лиловый цвет



