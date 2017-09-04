В Китае стартовал саммит БРИКС
4 сентября 2017, 11:17
Перед началом встречи главы государств и правительств вышли на официальную церемонию фотографирования.
Саммит БРИКС стартовал в китайском Сямэне. Лидеры России, Китая, Бразилии, Индии и ЮАР собрались на первое пленарное заседание, сообщает ТАСС.
Перед началом встречи главы государств и правительств вышли на официальную церемонию фотографирования. Место по центру занял хозяин саммита, председатель КНР Си Цзиньпин, по правую руку от него - президент России Владимир Путин и президент Бразилии Мишел Темер, по левую - президент ЮАР Джейкоб Зума и премьер Индии Нарендра Моди. По просьбе фотографов лидеры взялись за руки.
Позволив фотографам сделать снимки, лидеры прошли в зал заседаний и начали переговоры. Они проходят в закрытом для прессы режиме.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что сессия будет интересной. "Главными темами будут ситуация в мировой экономике и глобальное экономическое управление, международные и региональные конфликты, национальная безопасность и развитие", - сказал он.
Позднее лидеры продолжат обсуждение в расширенном составе, во время которого поднимут вопросы дальнейшего развития БРИКС.
Фото: EPA-EFE/WU HONG / POOL.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876017-84d242cc053d2483af0108d2feb96674
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...