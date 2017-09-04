Состоялся футбольный матч между сборными театров «Астана Опера» и «Ла Скала»

Товарищеский футбольный матч между сборными театров «Ла Скала», «Астана Опера» и Министерства культуры и спорта РК состоялся в воскресенье 3 сентября на стадионе «Астана Арена».





В любительском спортивном соревновании также принимали участие команды единоличного официального спонсора гастролей - итальянской энергетической компании «Eni» и социального партнера столичного театра - фонда «Samruk-Kazyna Trust». Напомним, что гастроли легендарного миланского театра проходят на сцене «Астана Опера» с 1 по 9 сентября в рамках культурной программы ЭКСПО-2017.





Таким образом, в воскресном турнире соревновалось пять команд. По результатам игры, первое место заняла сборная Министерства культуры и спорта РК, в состав которой вошли вице-министр культуры и спорта РК Аскар Баталов, директор ГАТОБ им. Абая Аскар Бурибаев, директор Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А. Жубанова Мырзахан Кадыров и многие другие. Далее места распределились следующим образом: второе место – театр «Астана Опера», третье место - «Samruk-Kazyna Trust», четвертое – театр Ла Скала, пятое - итальянская энергетическая компания «Eni».









Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы успел приехать на церемонию награждения. Глава ведомства пояснил журналистам, что устроил экскурсию по святым местам в городе Туркестане для прославленного маэстро Зубина Мета, который прилетел в Астану с гастрольным туром вместе с легендарным театром Ла Скала.





Арыстанбек Мухамедиулы вручил спортивный кубок и медали победителям и призерам товарищеского матча. Министр поздравил всех с отличной игрой и отметил, что культура и спорт объединяют людей всех стран и континентов, укрепляют дружеские связи между нашими странами и народами.









Лучшим игроком турнира был признан вратарь команды «Ла Скала» - Андреа Виталини. У него мы узнали, чего не хватило для победы итальянской сборной.









- В Милане наша команда тренируется каждый понедельник, так как мы сейчас находимся в турне, участие принимали непрофессиональные игроки, но мы сегодня, стремясь к победе, выкладывали себя полностью. Традиция играть в футбол на гастролях зародилась еще в 60-х годах. Товарищеские матчи проводились и в Вене, и в Москве, и других городах и странах. Я – президент футбольной команды Ла Скала, она участвует в чемпионате Европы среди театров. Турнир обычно проходит в мае. Если команда «Астана Опера» захочет принять участие в матче среди европейских театров, мы приглашаем! Хочу поблагодарить директора театра «Астана Опера» Галыма Ахмедьярова за то, что поддержал нашу инициативу, предоставил возможность устроить матч на таком прекрасном стадионе. Это прекрасно – встретиться за пределами театра, провести вместе время, - поделился Андреа Виталини.





Напомним, что 4, 6, 8 сентября театр Ла Скала представит на сцене «Астана Опера» спектакль «Фальстаф» Дж. Верди, а 7 и 9 сентября для жителей и гостей столицы гастролеры исполнят Симфонию №9 Л. ван Бетховена.



