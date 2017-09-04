Отравившиеся метаном горняки шахты «Казахстанская» выписаны из больницы

Сегодня выписаны домой трое горняков шахты «Казахстанская»



Состояние здоровья шахтеров опасения врачей не вызывает.

"Пострадавшие пройдут реабилитационное восстановление в санатории в течение последующих двух недель за счет компании", - говорится в сообщении.





Напомним, 31 августа около 4 часов утра в Шахтинске на шахте им. Казахстанская произошел внезапный выброс метана. В момент аварии на шахте находились 136 человек, из них трое — в аварийной выработке. В 05:35 работник шахты обнаружил тела трех пострадавших без признаков жизни. В результате ЧП погибли Ахметжанов Рустам Ренатович, 1983 года рождения, Руденко Валерий Валентинович, 1980 года рождения и Шебанов Максим Сергеевич, 1986 года рождения. У всех троих остались жены и дети. Предварительной причиной взрыва названо газодинамическое явление, из-за которого произошел выброс метана. В ликвидации последствий аварии работали 60 горных спасателей. В данный момент создана межведомственная комиссия по расследованию причин ЧП.





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Фото: Караван