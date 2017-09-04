Зидан извинился за легендарный удар головой в финале ЧМ-2006

45-летний в прошлом прославленный футболист национальной команды Франции признался, что не гордится скандальным эпизодом в главном матче мундиаля 2006 года.

В разговоре с журналистами наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан вспомнил итало-французский финал ЧМ в Германии и, в частности, неприятный эпизод со своим участием. Тогда во втором экстра-тайме при счёте 1:1 Зидан жёстко головой в грудь ударил защитника соперников Марко Матерацци, за что был удалён с поля, пишет пишет Life





- Я не горжусь, что ударил Матерацци. Я уже извинялся перед молодёжью, тренерами, всеми людьми, которые стараются изменить футбол к лучшему. Но это часть моей карьеры, моей жизни. Это одна из неприятных вещей, которую нужно просто принять и пережить, — цитирует француза портал Goal.





Напомним, на чемпионате мира 2006 года в серии пенальти сильнее оказались итальянцы, а Зидану и сборной Франции пришлось довольствоваться серебром мундиаля.









Зизу дебютировал в составе национальной команды Франции в 1994 году. За 12 лет в сборной он сыграл 108 матчей, в которых забил 31 гол.



