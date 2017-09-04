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Охотничий сезон открылся в Казахстане

4 сентября 2017, 16:56

Основной осенне-зимний охотничий сезон в республике открывается в первую субботу сентября 2017 года и, в зависимости от вида животных, продолжается до 15 февраля 2018 года.

В Казахстане открылся охотничий сезон, об этом сообщил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Кайрат Устемиров на брифинге в Астане, передает Zakon.kz.

«Основной осенне-зимний охотничий сезон в республике открывается в первую субботу сентября 2017 года и, в зависимости от вида животных, продолжается до 15 февраля 2018 года. Объектами охоты являются 34 вида млекопитающих и 59 видов птиц», — отметил К. Устемиров.

С сентября охота разрешается на марала, медведя, сибирского горного козла, сибирской косуле, кабана, куропатку, рябчика и перелетную дичь (гусь, утка).

«Субъекты охотничьего хозяйства получают право на изъятие объектов животного мира в пределах квоты с момента получения разрешения на пользование животным миром, а другие физические и юридические лица — после получения путевки от субъектов охотничьего хозяйства или заключения договора с ними на охоту», — подчеркнул К. Устемиров.

По его словам, в этом году увеличены размеры возмещения вреда за нарушения природоохранного законодательства. К примеру, за незаконную добычу косули или кабана ущерб составит 250 МРП, за сайгака – 350 МРП, за утку 5 МРП.

Приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира от 24 ноября 2016 года № 265 были установлены ограничения суточной нормы изъятия одного вида пернатой и пушной дичи на одного охотника до 5 особей, кроме промысловой охоты.

К. Устемиров также сообщил итоги запрета весенней охоты. По статье 382 КоАП РК «Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты» в 2017 году привлечены к административной ответственности 165 лиц, при этом, за аналогичный период 2016 года были привлечены 243 лиц.

Кроме того, Комитетом рассматривается вопрос о регулировании численности волка и баклана.

По словам К. Устемирова, в 2012 году Всемирным фондом дикой природы (WWF-Россия), с привлечением научных специалистов Казахстана была начата конкретная работа по разработке Программы по реинтродукции тигра в Казахстане.

В этой связи, республиканской бюджетной комиссией в августе 2017 года поддержано предложение Министерства сельского хозяйства о создании c 1 января 2018 года государственного природного резервата «Иле-Балхаш».


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