EXPO 2017: анонс мероприятий на 5 сентября

Что посмотреть на международной выставке во вторник.

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».





Для посетителей выставки подготовлена программа.





Так, в 11:00 в медиа-центре состоится пресс-конференция Организации Объединенных Наций, посвященная результатам участия ООН в международной специализированной выставке ЭКСПО-2017.





В пресс конференции примут участие Заместитель Генерального комиссара ООН на ЭКСПО-2017 и Постоянный координатор ООН в РК Норимаса Шимомура, Заместитель Постоянного представителя ПРООН Мунхтуя Алтангерел, Директор Бюро ЮНЕСКО в Алматы, представитель ЮНЕСКО в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане Криста Пиккат, Представитель ЮНИСЕФ в РК Юрий Оксамитный, Национальный консультант ЮНИДО Нурсултан Арынов, представитель структуры «ООН-Женщины» в Центральной Азии Илейн Конкиевич.





Постоянный координатор ООН, а также главы агентств ООН представят результаты своей работы, расскажут о событиях, прошедших во время международной выставки и поделятся планами на будущее.





В 11:00 состоится специальный День Всемирного нефтяного совета. В мероприятии примут участие комиссар секции Мирового нефтяного совета (МНС) Улрик вон Лонски, Генеральный Директора МНС Пирс Римера и Президент МНС Тор Фьярана.

На данный момент во Всемирный нефтяной совет входят более 65 стран-членов, которые представляют более 97% мирового производства и потребления нефти и газа.





В 15:00 состоится церемония празднования Национального дня Республики Узбекистан. В мероприятии примет участие Государственный советник Президента РУ - Председатель Центрального совета Союза молодёжи Узбекистана Кахрамон Куранбаев.





Вместе с тем, в 17:15 в Холле Энергии для всех почетных гостей будет проводиться концерт с участием звёзд узбекской эстрады, таких как Гулсанам Мамазоитова, Шахзода, Зиеда Кобилова, Сардор Рахимхон, Юлдуз Турдиева, Улугбек Рахматуллаев, Алишер Файз и многие другие.





Павильон Узбекистана вошел в ТОП-посещаемых международных павильонов среди стран СНГ. Целью экспозиции Республики Узбекистан на Выставке в Астане является широкое ознакомление гостей ЭКСПО-2017 с научно-производственным потенциалом, энергетической отраслью, достижениями и программами низкоуглеродного развития, достигнутыми за годы независимости.



