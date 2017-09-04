Сотрудники колонии в Атырау осуждены за избиение заключенного

Осужденный не выполнил правила внутреннего распорядка, и его наказали.

В суде №2 города Атырау закончилось рассмотрение уголовного дела в отношении сотрудников Учреждения УГ-157/9, которые обвиняются в превышении власти или должностных полномочий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 города Атырау.

Как установлено, сотрудники Учреждения УГ-157/9 Ж.Д. и А.Е. применили силу в отношении осужденного Т.М. за то, что последний не выполнил требования внутреннего распорядка.

На судебном заседании подсудимые признали вину, просили не лишать их свободы. Потерпевший показал, что претензии к подсудимым не имеет, тоже просил не лишать их свободы.

Приговором суда подсудимые Ж.Д. и А.Е. были признаны виновными. Ж.Д. назначено наказание по части 2 статьи 370 УК в виде ограничения свободы сроком на 3 года с лишением чина старшего лейтенанта и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

А.Е. признан виновным по п.1 ч. 4 ст.362 УК и условно лишен свободы на 5 лет с лишением чина капитана и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.