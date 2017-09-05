В некоторых регионах Казахстана сохранится жара
5 сентября 2017, 06:00
Местами усилится ветер, на севере ночью и утром местами - туман.
На большей части республики с прохождением фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, возможны град, шквал, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Местами по республике усилится ветер, на севере ночью и утром местами - туман.
В Кызылординской, Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, днем возможен град, шквал.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Костанайской, днем Актюбинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, Костанайской, Актюбинской областях – днем возможен град.
В Мангыстауской области ночью и утром местами ожидаются туман. В Северо-Казахстанской области, ночью местами, днем на большей части – усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с, днем возможен град, шквал.
Днем в Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, местами Карагандинской областях ожидается сильная жара.
В Западно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской, на большей части Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, местами Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: частично облачно, +31°.
В Алматы: преимущественно ясно, +30°
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Ukr.Life
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876189-7825c11eddcad241312649a03010c2f1
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...