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В некоторых регионах Казахстана сохранится жара

5 сентября 2017, 06:00

Местами усилится ветер, на севере ночью и утром местами - туман.

На большей части республики с прохождением фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, возможны град, шквал, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике усилится ветер, на севере ночью и утром местами - туман.

В Кызылординской, Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, днем возможен град, шквал.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Костанайской, днем Актюбинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, Костанайской, Актюбинской областях – днем возможен град.

В Мангыстауской области ночью и утром местами ожидаются туман. В Северо-Казахстанской области, ночью местами, днем на большей части – усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с, днем возможен град, шквал.

Днем в Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, местами Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской, на большей части Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, местами Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане: частично облачно, +31°.

В Алматы: преимущественно ясно, +30°

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Ukr.Life

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