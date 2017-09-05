Почему обесцениваются зарплаты казахстанцев

Реальные зарплаты казахстанцев до сих пор продолжают обесцениваться, причем стремительно. Падение ускорилось еще в начале лета





"Экономика Казахстана, она по итогам первого полугодия показала рост, причем достаточно серьезный – более 4%. Однако реальная покупательная способность заработных плат наемных работников в Казахстане не выросла. Рост зарплат, получается, не успевает за ростом инфляции. То есть продукты и тарифы на услуги дорожают быстрее, чем растет зарплата", - рассказала аналитик EnergyProm Динара Мукашева.





Однако некоторые эксперты не согласны с такими расчетами. Экономисты говорят, что покупательская способность падает, потому что у нас в стране неправильно рассчитывают среднюю зарплату.





"Само понятие средняя зарплата оно очень растяжимое. Вот, у одного человека зарплата может быть миллион, у другого 100 тысяч. Средняя зарплата 500 тысяч. Вроде смотришь, все хорошо. Но один человек на миллион много что купит, а один человек на сто тысяч, ну, что он купит", - сказал экономист Бахытжан Омаров.





Самое большое сокращение реальной стоимости зарплат ощутили на себе сотрудники научной и технической сферы – это почти 20%.





А если посмотреть по регионам, то практически во всех областях Казахстана реальные зарплаты наемных работников показали спад. Самый большой, как это ни странно, в нефтяном регионе: в Атырауской области почти на 11 процентов. Для сравнения, в Кызылординской это цифра 4, а в Южно-Казахстанской 3%. В Астане оклады работников обесценились на полтора процента, если учитывать действие инфляции. В Алматы падение реальных зарплат стало более существенным - минус 2,7 %.





А вот увеличить реальный рост зарплат сумели только работодатели Актюбинской области. И то, всего на 0,8%.